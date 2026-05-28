Großangelegter Polizeieinsatz in Hamburg-Altona nach möglicher Sichtung von RAF-Terrorist Ernst-Volker Staub

Die Polizei führte in Hamburg-Altona einen Großeinsatz durch, nachdem Zeugen den flüchtigen RAF-Terroristen Ernst-Volker Staub erkannt haben wollten. Trotz intensiver Kontrollen konnte der Gesuchte nicht gefasst werden. Staub gehört zur dritten Generation der RAF und wird für mehrere schwere Straftaten gesucht.

Am Donnerstagmittag kam es im Hamburg er Stadtteil Altona nahe des Walter-Möller-Parks zu einem größeren Polizeieinsatz , nachdem Zeugen den flüchtigen ehemaligen RAF -Terroristen Ernst-Volker Staub erkannt haben wollten.

Die Polizei rückte mit einem größeren Aufgebot an, darunter ein Hubschrauber, und kontrollierte Fahrzeuge und Passanten in einem Umfeld um die Palmaille. Der Autoverkehr staute sich dabei erheblich. Ein Mann, der optisch Ähnlichkeiten mit Staub aufwies, wurde überprüft, aber nach Überprüfung seiner Personalien wieder entlassen, da es sich nicht um den Gesuchten handelte. Ebenso wurde ein weiterer Mann kurz festgesetzt, aber ebenfalls wieder gehen gelassen.

Nach BILD-Informationen könnte der Zeuge den Mann mit Staub verwechselt haben. Staub, der 1954 geboren wurde, gehört zur dritten Generation der RAF und tauchte Anfang der 1980er-Jahre ab. Ihm werden gemeinsam mit den ebenfalls flüchtigen Burkhard Garweg und Daniela Klette versuchter Mord, schwerer Raub und Sprengstoffanschläge vorgeworfen. Nach der Auflösung der RAF 1998 sollen die drei über Jahrzehnte Raubüberfälle begangen haben, um ihr Leben im Untergrund zu finanzieren.

Die Fahndung nach Staub und Garweg war im Februar 2024 in Berlin intensiviert worden. Beide gelten weiterhin als flüchtig. Immer wieder gehen Hinweise auf mögliche Sichtungen ein, die sich häufig nicht bestätigen. Die RAF hatte zwischen den 1970er und 1990er Jahren mit Anschlägen, Entführungen und Morden die Bundesrepublik erschüttert und dabei mehr als 30 Menschen getötet.

Staub soll angeblich im Bereich des Hamburger Hafens gesichtet worden sein, wo er früher in besetzten Häusern an der Hafenstraße lebte. Seine Mutter lebt in einem Senioren-Stift in Hamburg





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