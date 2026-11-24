Großauftrag für KI-Rechenzentrum: Kumyang Green Power-Aktie klettert auf Sechsmonatshoch

) sind am Dienstag auf den höchsten Stand seit sechs Monaten geklettert und bauten damit ihre jüngste Kurserholung weiter aus. Auslöser der Rally ist ein Großauftrag über Elektro- und Telekommunikationsarbeiten für ein Rechenzentrum für künstliche Intelligenz, den sich das südkoreanische Energieinfrastrukturunternehmen sichern konnte.

Das Papier legte um mehr als 9 % auf 10.490 Won zu – der höchste Stand seit dem 26. Mai. Damit entwickelte sich der Titel deutlich besser als der Leitindex Bereits am Montag hatte die Aktie einen Kurssprung von 30 % verzeichnet, nachdem das Unternehmen einen Auftrag im Volumen von 230 Milliarden Won mit Mega Data Korea bekannt gegeben hatte. Dieser umfasst die elektrotechnische und telekommunikative Errichtung des Wonju Mega Cluster AI Data Center in der Provinz Gangwon.

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Der am 20. November unterzeichnete Vertrag läuft bis zum 30. März 2029 und entspricht 86,87 % des konsolidierten Umsatzes von Kumyang Green Power im Jahr 2025. Dies unterstreicht die enorme strategische und finanzielle Tragweite des Projekts für das Unternehmen.

Gemäß der Vereinbarung wird Kumyang Green Power sämtliche Elektro- und Telekommunikationsarbeiten für den Rechenzentrumskomplex ausführen. Das Unternehmen ist auf Elektro- und Mess-/Regeltechnik für Kraftwerke, Industrieanlagen sowie Projekte im Bereich erneuerbare Energien spezialisiert und baut seine Aktivitäten zunehmend auf die Infrastruktur für KI-Rechenzentren aus. Die Vereinbarung sieht eine Anzahlung in Höhe von 20 % des Auftragswerts vor, deren Auszahlung jedoch an die Genehmigung der Projektfinanzierung gekoppelt ist.

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Weitere 75 % werden über monatliche Abschlagszahlungen nach Baufortschritt beglichen; die verbleibenden 5 % sind nach der Fertigstellung fällig. Kumyang Green Power wies darauf hin, dass sich das endgültige Auftragsvolumen in Abhängigkeit von der finalen Ausführungsplanung sowie weiteren Klauseln des Bauvertrags noch verändern könne. Der Großauftrag bietet Kumyang Green Power eine erhebliche Chance, seine Präsenz im Bereich der Rechenzentrumsinfrastruktur weiter auszubauen, da die massiven Investitionen in KI-Rechenkapazitäten die Nachfrage nach energiebezogenen Bau- und Ingenieurdienstleistungen stark antreiben.

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