Ein riesiger Waldbrand bedroht Mallorcas UNESCO-Welterbe bei Cap Formentor. Über 200 Hektar brennen, Evakuierungen bleiben bisher aus, während die Behörden höchste Alarmstufe ausgerufen haben.

Ein verheerender Waldbrand wütet derzeit im Norden der spanischen Insel Mallorca und bedroht direkt die beliebte Halbinsel Cap Formentor. Das Feuer brach am vergangenen Sonntagabend gegen 20.30 Uhr aus und hat sich in den darauffolgenden Stunden rasant über das unwegsame Gelände der Tramuntana -Berge ausgebreitet. Die Flammen haben bisher eine Fläche von 200 Hektar Wald- und Buschland zerstört und greifen nun bedrohlich in Richtung von Weinbaugebieten sowie kleineren Siedlungen bei Port de Pollença vor.

Katastrophale Bedingungen am Cap Formentor

Die Löschkräfte kämpfen mit extrem schwierigen Wetterbedingungen, die die Arbeit der Feuerwehren massiv erschweren. Starker Wind mit Böen, die Geschwindigkeiten von bis zu 60 km/h erreichten, trieben die Flammen in unerwartete Richtungen und sorgten dafür, dass sich das Feuer schnell ausbreiten konnte. Die Brandstelle liegt am Rande des UNESCO-Welterbes Tramuntana-Gebirge, was den Schutz des Ökosystems zu einer besonders komplexen Aufgabe macht. Bislang war es den Einsatzkräften trotz des Großaufgebots nicht möglich, das Feuer vollständig einzudämmen oder unter Kontrolle zu bringen.

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Warnung der Regierung und Evakuierungspläne

Die Balearenpräsidentin Marga Prohens hat gemeinsam mit dem Zivilschutz eindringliche Warnungen an die Bevölkerung und Urlauber gerichtet. Es besteht akute Lebensgefahr, weshalb sich niemand dem Feuerbereich nähern darf. Die Behörden haben die Zufahrten in das betroffene Gebiet bereits abgeriegelt, sodass ausschließlich Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und Rettungsdienste das Areal betreten dürfen. Das Umweltministerium der Region hat die höchste Warnstufe ausgelöst, um die Dringlichkeit der Situation und die potenzielle Gefahr für die anwohnende Bevölkerung sowie den Tourismus zu unterstreichen.

Einsatzmittel und Löscharbeiten vor Ort

Die Bekämpfung des Brandherds erfordert den Einsatz einer breiten Palette an Ressourcen und Fachkräften. In der Nacht war es den Einsatzteams lediglich möglich, vom Boden aus zu löschen, da die Luftaufklärung aufgrund des Wetters und der Sichtverhältnisse nicht optimal war. Seit dem Vormittag steigen jedoch wieder Löschflugzeuge und Hubschrauber auf, sobald die Windverhältnisse es zulassen. Naturschützer, spezielle Kräfte des spanischen Umweltministeriums und die Polizei unterstützen die Feuerwehren bei ihren Arbeiten, um die Ausbreitung des Feuers zu stoppen.

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Impact auf Tourismus und Infrastruktur

Trotz der Nähe zum Brennpunkt blieb das Luxusresort Four Seasons an der Playa de Formentor vorerst verschont. Das fünf-Sterne-Hotel befindet sich aktuell in der Winterpause, was potenzielle Schäden an der Infrastruktur und Gefährdungen von Gästen minimiert hat. Dennoch breitet sich der Brand in Richtung des bei Touristen äußerst beliebten Leuchtturms von Formentor aus, was zu erheblichen Einschränkungen für den Tourismus im Norden der Insel führt. Bisher wurden keine Gebiete evakuiert, doch die Situation bleibt volatil und die Sicherheitsbehalten halten die Lage streng im Auge.

Ungeklärte Brandursache und weitere Schritte

Laut den Ermittlungen der Polizei steht die genaue Brandursache derzeit noch nicht fest. Die Behörden führen eine umfassende Untersuchung durch, um festzustellen, ob der Brand auf Fahrlässigkeit, natürliche Ursachen oder menschliches Versagen zurückzuführen ist. Als am Montag die Böen etwas nachließen, konnten die Löschmannschaften das Feuer langsam etwas eindämmen, doch am Nachmittag bestätigte die Feuerwehr, dass der Brand weiterhin nicht unter Kontrolle ist. Die Experten arbeiten weiterhin rund um die Uhr, um eine weitere Ausbreitung auf die sensiblen ökologischen Zonen der Tramuntana zu verhindern.