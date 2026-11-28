In Alsfeld brennt die Lagerhalle des Grillanzünder-Herstellers Boomex. 150 Rettungskräfte kämpfen gegen das Feuer, während die Bevölkerung vor Giftwarnung gewarnt wird.

Ein massiver Großbrand hat am späten Freitagabend das Firmengelände des Herstellers Boomex in Alsfeld erschüttert. Meterhohe Flammen schlugen aus dem Gebäude in den Nachthimmel und zogen dichten Rauch über das gesamte Gewerbegebiet im Vogelsbergkreis.

Einsatzkräfte bekämpfen Lagerhallenbrand

Rund 150 Einsatzkräfte wurden zum Firmengelände an der Jahnstraße alarmiert, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Die Rettungskräfte kämpfen gegen die Ausbreitung des Brandes, während die Situation am Abend noch unübersichtlich blieb. Die genauen Umstände, die zu dem Brand auslösten, sowie die Höhe des materiellen Schadens sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt.

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Gefahrenlage durch Schadstoffe im Rauch

Wegen des starken Brandrauchs wurden die Behörden auf potenzielle chemische Risiken aufmerksam. Boomex produziert nicht nur Grill-, Kohle- und Kaminanzünder, sondern auch flüssige Grillanzünder, Lampenöle und Fackeln. Aus diesem Grund warnte die Bevölkerung vor möglicherweise gefährlichen Schadstoffen in der Luft.

Strikte Schutzmaßnahmen für Anwohner

Die lokalen Behörden gaben klare Anweisungen für den Schutz der居民. Die Bevölkerung sollte das betroffene Gebiet meiden, ihre Fenster und Türen geschlossen halten und ihre Lüftungs- sowie Klimaanlagen abschalten. Diese Schutzmaßnahmen gelten solange, bis der Rauch abgezogen ist und keine Explosionsgefahr mehr besteht.

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Ungeklärte Ursprünge des Feuers

Ob bei dem Brand Menschen verletzt wurden, war zunächst ebenso unklar wie die Ursache des Feuers. Es handelt sich bei dem brennenden Gebäude nach ersten Informationen um die Lagerhalle des Unternehmens. Die genaue Ursache für den Ausbruch des Feuers bleibt aktuell im Dunkeln und muss von den Ermittlern noch geklärt werden.

Produktionsspektrum des betroffenen Unternehmens

Boomex ist als Hersteller von Grillanzündern bekannt, wobei das Sortiment vielfältige Produkte umfasst. Neben festen Anzündhilfen für Grill und Kamin stellt das Unternehmen auch flüssige Variante her. Die Anwesenheit dieser brennbaren Materialien in der Lagerhalle trägt zur Gefahr durch den Rauch und das Feuer bei. Die weiteren Schritte zur Schadensregulierung stehen noch aus.