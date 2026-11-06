Großbrand im Heizkraftwerk Moabit: Berliner Feuerwehr löscht Förderband

Ein Brand im Heizkraftwerk Moabit löst am Freitag einen Großeinsatz der Berliner Feuerwehr aus. Ein Förderband brennt auf 22 Metern Höhe. Keine Verletzten gemeldet.

Ein erhebliches Feuer hat am Freitag das Heizkraftwerk Moabit in Berlin betroffen und einen Großeinsatz der Berliner Feuerwehr ausgelöst. Das Einsatzgebiet konzentrierte sich primär auf ein Förderband, das sich in einer Höhe von 22 Metern befand und auf dem Holzreste transportiert wurden. Die Lage wurde von einem zuständigen Feuerwehrsprecher detailliert dargestellt.

Ablauf des Brandes und Löschmaßnahmen

Der Brand schlug am Friedrich-Krause-Ufer aus und betraf ein Förderband, das zwischen zwei Hallen des Kraftwerks verläuft. Laut Angaben der Einsatzleitung war das Förderband von außen zugänglich, was die Löscharbeiten technisch erleichterte. Das Band diente dem Transport von Holzresten in ein Lager innerhalb der Anlage. Die Feuerwehr konnte von der Außenseite auf die Flammen einwirken, ohne in die Gebäudestruktur eindringen zu müssen.

Also read Blaulichtfahrt im Herbst: Feuerwehr trainiert im Simulator

Die Feuerwehrkräfte konzentrierten sich vorrangig darauf, die Flammen auf dem Förderband zu unterdrücken und eine Ausbreitung auf das umliegende Gelände zu verhindern. Auf dem Außengelände des Kraftwerks wurden zusätzlich abgekohlte Materialien gelöscht. Der Sprecher betonte, dass das Kraftwerk selbst von dem Feuer nicht direkt betroffen war und die Gebäudestruktur intakt blieb.

Einsatzstärke und Personensituation

Die Anzahl der Einsatzkräfte war hoch. Insgesamt waren 84 Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr bereits vor Ort oder befanden sich auf der Anfahrt zum Unglücksort. Die Koordination dieser großen Truppenstärke war notwendig, um das Feuer schnell und sicher zu kontrollieren. Der Einsatz erfolgte unter strengen Sicherheitsvorkehrungen, um eine potenzielle Ausbreitung des Feuers zu stoppen.

Advertisement

Die Personalbestand im Kraftwerk wurde umgehend in Sicherheit gebracht. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kraftwerks wurden evakuiert oder in sichere Bereiche geleitet, bevor die Löscharbeiten intensivierten. Zum Stichtag des Berichts waren keine Verletzten unter den Beschäftigten oder den Einsatzkräften gemeldet worden.

Auswirkungen auf den Berliner Verkehr

Die nähere Umgebung des Kraftwerks litt unter den Maßnahmen der Rettungskräfte. Die Verkehrsinformationszentrale Berlin teilte auf der Plattform Bluesky mit, dass das Friedrich-Krause-Ufer sowie die Putlitzstraße gesperrt wurden. Diese Sperrungen waren notwendig, um den Einsatzfahrzeugen freie Bahn zu verschaffen und die Sicherheit der Anwohner und Passanten zu gewährleisten.

Die Sperrungen betrafen den Straßenverkehr direkt an der Einsatzstelle. Fahrgäste und Anwohner wurden umgeleitet, um Staus und Gefahrenstellen zu vermeiden. Die genaue Dauer der Sperrungen hing von der Entwicklung der Löscharbeiten ab, da die Feuerwehr vor Ort blieb, um Nachlöscharbeiten durchzuführen und sicherzustellen, dass kein erneuter Brandausbruch erfolgt.