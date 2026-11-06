Großbrand im Heizkraftwerk Moabit: Feuerwehr löscht Förderband

Am Freitag brach im Berliner Heizkraftwerk Moabit ein Feuer aus. 102 Kräfte bekämpften den Brand am Förderband. Kein Schaden an der Anlage.

Die Berliner Feuerwehr war am Freitag in einem großen Sonderfall im Bezirk Mitte tätig. Ein heftiger Brandgriff nach dem anderen um sich, als im Heizkraftwerk Moabit ein technisches Gerät in Flammen aufging. Die Einsatzkräfte waren ab dem frühen Morgen vor Ort, um die brennenden Teile schnellstmöglich zu kontrollieren und zu löschen. Das gesamte Unternehmen des Heizkraftwerks stand kurzzeitig unter Druck.

Technisches Versagen am Förderband

Das Feuer brach am Friedrich-Krause-Ufer aus und betraf primär ein großes Förderband. Dieses befindet sich auf einer Höhe von 22 Metern und ist essenziell für die Logistik im Kraftwerk. Es transportiert ständig Holzreste zu einem zentralen Lagerplatz. Der Brandherd lag genau zwischen zwei großen Hallen der Anlage. Die Feuerwehrleute hatten zunächst die Aufgabe, den Brand von außen zu bekämpfen, da das Gerät hoch oben positioniert war.

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Ausbreitung und Löscharbeiten

Die Flammen griffen schnell auf das angrenzende Kesselhaus über. Die Lage eskalierte, sodass die Feuerwehr ihre Taktik anpassen musste. Insgesamt 102 Kräfte der Berliner Feuerwehr waren in diesem Zeitraum vor Ort. Die Löscharbeiten konzentrierten sich vor allem auf Materialien im Außengelände. Das eigentliche Kraftwerk selbst blieb laut offiziellen Angaben der Feuerwehr von den Flammen verschont. Es gab keine Schäden an der zentralen Infrastruktur der Energieerzeugung.

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Sicherstellung der Personalvertretung

Die Sicherheit der Beschäftigten hatte höchste Priorität. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kraftwerks wurden nach Angaben eines Feuerwehrsprechers in Sicherheit gebracht. Zum Glück gab es bei dem Vorfall keine Verletzten. Das schnelle Handeln der Einsatzkräfte trug maßgeblich dazu bei, dass keine menschlichen Schäden zu verzeichnen waren. Die Personalverwaltung konnte nach dem Brand schnell wieder Normalität herstellen.

Straßensperrungen und Verkehrslage

Der massive Einsatz hatte auch Auswirkungen auf den Straßenverkehr in der Umgebung. Das Friedrich-Krause-Ufer und die Putlitzstraße wurden zeitweise für den Verkehr gesperrt. Dies diente primär dem Schutz der Anwohner und der Einsatzfahrzeuge. Seit dem Mittag des gleichen Tages war der Einsatz offiziell beendet. Die Verkehrsinspektoren haben die Sperrungen aufgehoben. Die Verkehrsinformationszentrale Berlin teilte dies über die Plattform Bluesky mit. Der Alltag in Moabit kann sich nun wieder beruhigen.