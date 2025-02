Großbrand in Brakel: Millionen-Schaden in Industriehalle

In der ostwestfälischen Stadt Brakel ist eine große Produktions- und Lagerhalle abgebrannt. Die Löscharbeiten dauern voraussichtlich bis zum Morgen an.

In der ostwestfälischen Stadt Brakel ist am Dienstagabend eine große Produktions- und Lagerhalle in Vollbrand geraten. Gegen 19:30 Uhr brach das Feuer in einem 65 mal 25 Meter großen Industriekomplex aus, in dem sich unter anderem das Lager einer Tischlerei befand. Die Flammen erfassten die Hallen vollständig und ließen nur das Stahlgerippe zurück. Aufgrund der großen Brandlast, die durch gelagertes Holz entstand, berichten die Einsatzkräfte von äußerst herausfordernden Löscharbeiten.

Es wird von einem Schaden in Millionenhöhe ausgegangen. \ Insgesamt waren 120 Einsatzkräfte der Feuerwehr aus Brakel sowie umliegenden Städten und Gemeinden im Einsatz. Anwohner wurden aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten und die Klimaanlagen auszuschalten, da eine große Rauchsäule in den Himmel aufstieg. Warn-Apps informierten die Bevölkerung über die Situation. Spezialisten der Feuerwehr Beverungen prüften, ob Schadstoffe in der Luft sind, da durch die starke Rauchentwicklung gesundheitsschädliche Stoffe freigesetzt werden könnten. Mehrere Straßen im Innenstadtbereich und im Industriegebiet wurden gesperrt, um den Einsatzkräften den Zugang zu erleichtern. \ Die Löscharbeiten werden voraussichtlich bis in die Morgenstunden andauern. Um gezielt löschen zu können, kommen auch Bagger zum Einsatz, um bestimmte Hallenbereiche abzureißen





