Ein verheerender Brand vernichtete das Feuerwehrhaus von Unterensingen, zerstörte mehrere Löschfahrzeuge und löste einen finanziellen Verlust von etwa zehn Millionen Euro aus. Die Feuerwehr musste auf Unterstützung benachbarter Wehren zurückgreifen, während die Ursache des Feuers noch ermittelt wird.

Ein verheerender Brand erschütterte die kleine Gemeinde Unterensingen im Landkreis Esslingen, als das eigene Feuerwehrhaus in Flammen aufging. Der Alarm ertönte am Montagabend gegen 18:30 Uhr, ausgelöst durch den Brandmelder im Dachgeschoss des Gebäudes.

Passanten bemerkten bereits vorher eine dichte Rauchentwicklung entlang der Kelterstraße, was die Anwohner dazu veranlasste, die örtliche Warn-App Nina zu aktivieren und die Bewohner zu bitten, Fenster und Türen zu schließen, um die Gefahr von giftigen Gasen zu minimieren. Kurz nach dem Notruf trafen rund 140 Einsatzkräfte, darunter mehrere Löschfahrzeuge, ein Gerätewagen, ein Mannschaftstransportwagen und ein erst wenige Monate altes mittleres Löschfahrzeug, am Tatort ein.

Sie fanden den Geräteraum und die Fahrzeughalle bereits vollständig in Flammen, während über dem Brandherd eine pechschwarze Rauchsäule gen Himmel stieg. Das Feuer, das durch lagernde Gasflaschen zusätzlich befeuert wurde, führte zu lauten Explosionen, sodass die Einsatzkräfte zunächst nur von außen agieren konnten. Die dicken Rauchschwaden drangen tief ins Gebäude ein und erschwerten das Eindringen.

Trotz dieser widrigen Umstände gelang es den Feuerwehrleuten nach intensiver Bekämpfung, die Flammen innerhalb von etwas mehr als einer Stunde einzudämmen und ein Übergreifen auf benachbarte Häuser zu verhindern. Die Löscharbeiten wurden durch ein schweres, einsturzgefährdetes Dach erschwert, das erst in den späten Abendstunden mit einem Bagger abgetragen werden musste. Sechs Stunden nach der ersten Alarmierung war das Feuer schließlich vollständig gelöscht, wie Feuerwehrsprecher Carsten Zander gegenüber der Presse bestätigte.

Die Schäden sind jedoch astronomisch: Das gesamte Feuerwehrhaus, inklusive aller dort untergebrachten Fahrzeuge und Ausrüstungen, ist völlig zerstört, was einem finanziellen Verlust von rund zehn Millionen Euro entspricht. Für die kommenden Wochen wird die Feuerwehr von Unterensingen auf die Unterstützung benachbarter Feuerwehren angewiesen sein, während die örtliche Verwaltung gemeinsam mit dem Kreisbrandmeister kurzfristige Notfallpläne entwickelt. Landrat Marcel Musolf betonte, dass in den nächsten Tagen konkrete Lösungen erarbeitet werden, um die Einsatzbereitschaft der Gemeinde wiederherzustellen.

Die Untersuchungen zur Brandursache laufen derzeit noch, wobei sowohl technische Fehlfunktionen als auch menschliches Versagen als mögliche Auslöser geprüft werden. Unterensinger Bürgermeister Robin Schmitt (42, parteilos) zeigte sich tief betroffen und sprach von einer Katastrophe, die das gesamte Gemeinwesen erschüttert habe. Die Bewohner hoffen nun auf schnelle Hilfe und den Wiederaufbau der zerstörten Infrastruktur, um die Sicherheit und die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr langfristig zu sichern





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