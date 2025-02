Großbritannien bereit, Soldaten in die Ukraine zu schicken

Der britische Premier Keir Starmer kündigte an, dass Großbritannien bereit sei, eigene Soldaten zur Ukraine zu entsenden, um die Sicherheitsgarantien des Landes zu stärken. Starmer betonte jedoch die Verantwortung, die mit der möglichen Gefährdung britischer Soldaten verbunden sei. Das Treffen folgt auf die Pläne von US-Präsident Donald Trump zur Beendigung des Ukraine-Kriegs.

Europa berät über einen Friedensplan für die Ukraine – und Großbritannien s Premier Keir Starmer macht klar: Sein Land wäre bereit, eigene Soldaten zur Ukraine zu schicken. Starmer schreibt: „Wir sind bereit und willens, zu den Sicherheitsgarantien für die Ukraine beizutragen, indem wir erforderlichenfalls unsere eigenen Truppen vor Ort stationieren.“ Der Regierungschef weiter: „Ich sage das nicht leichtfertig.

Ich spüre sehr wohl die Verantwortung, die damit verbunden ist, dass britische Soldaten und Soldatinnen möglicherweise in Gefahr geraten könnten.“ Aber jeder Beitrag zur Gewährleistung der Sicherheit der Ukraine sei „ein Beitrag zur Gewährleistung der Sicherheit unseres Kontinents und der Sicherheit dieses Landes“. Mit dem Vorstoß setzt der britische Premier die anderen europäischen Länder unter Druck: Die wollen am Montag in Paris über die Pläne von US-Präsident Donald Trump (78) zur Beendigung des Ukraine-Kriegs beraten. Zu dem hochrangigen Treffen werden neben Starmer die Regierungschefs Deutschlands, Italiens, Polens, Spaniens, der Niederlande und Dänemarks erwartet. Ebenfalls dabei: EU-Chefin Ursula von der Leyen und Nato-Chef Mark Rutte. Das Treffen ist am Nachmittag geplant. Für Deutschland wird Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) anreisen.





