Großbritannien liefert der Ukraine Drohnen und Raketen - Russland droht mit Vergeltung

Großbritannien will der Ukraine bis Ende des Jahres 150.000 Drohnen liefern. Hinzu kommen 350 Luftabwehrraketen und Radarsysteme. Die Ukraine hat nach eigenen Angaben umfangreiche neue Zusagen für Militärhilfe in Milliardenhöhe für ihren Abwehrkampf gegen Russland bekommen.

Großbritannien will der Ukraine bis Ende des Jahres 150.000 Drohnen liefern. Hinzu kommen 350 Luftabwehrraketen und Radarsysteme. Finanziert wird das gut 750 Millionen Pfund (rund 865 Millionen Euro) schwere Paket durch einen Kredit, der mit den Erlösen aus eingefrorenem russischem Vermögen gegenfinanziert wird.

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben umfangreiche neue Zusagen für Militärhilfe in Milliardenhöhe für ihren Abwehrkampf gegen Russland bekommen. Bei einem von Deutschland und Großbritannien geleiteten Treffen im Nato-Hauptquartier in Brüssel wurden rund eine Milliarde Dollar (900 Mio. Euro) für die Finanzierung von US-Rüstungsgütern zugunsten der Ukraine zugesagt. Nach massiven ukrainischen Drohnenangriffen auf Moskau droht die russische Regierung mit Vergeltung.

Deutschland und die Ukraine legen den Grundstein für die gemeinsame Entwicklung eines Luftverteidigungssystems gegen ballistische Raketen. Die russische Kriegswirtschaft befindet sich laut einem Geheimdienstbericht in einer explosiven Lage. Dies schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung, der der Bericht vorliegt





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