Die Sicherheitskamera hat alles aufgezeichnet: Nachts um elf rollt eine ältere Frau auf ihrem Elektromobil an einem mit einer Lichterkette geschmückten Zaun vorbei. Und zückt ihre Schere.

Zuerst hielt es Beth Wilson-Croft für einen Streich. Kinder, dachte sie, hätten im Vorbeigehen an ihrer Lichterkette gerissen. Dann schaute sie sich die Aufnahmen ihrer Überwachungskamera an.

»Es war eine kleine alte Dame auf einem Elektromobil«,. »Völlig verrückt.

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« Und weiter: »Das ist doch lachhaft. Man rechnet nicht damit, dass jemand einem die Lichter kaputt macht. Schon gar nicht eine Dame in dem Alter und das ohne jeden Grund.