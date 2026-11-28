Der Internationale Seegerichtshof in Hamburg-Nienstedten verkündet heute seine Entscheidung im Streit um die Öl- und Gasförderung vor den Falklandinseln. Die Inseln sind britisches Überseegebiet - aber auch Argentinien erhebt Ansprüche. Argentinien hatte sich an den Seegerichtshof gewandt, um die Rohstoffförderung zu stoppen.

Wenn einmal gebohrt werde, dann könne man das Öl später nicht zurückbringen: So hatten Vertreter des argentinischen Außenministeriums vor zweieinhalb Wochen bei der mündlichen Verhandlung vor dem Seegerichtshof argumentiert.

Wenn Großbritannien die Ölförderung im Südatlantik aufnimmt, würden Fakten geschaffen. Die Regierung in Buenos Aires fürchtet nach eigenen Angaben zudem Umweltschäden. Großbritannien wiederum beteuert, die Bevölkerung der Falklandinseln habe das Recht, die Rohstoffvorkommen auszubeuten. Gleichzeitig verweist London darauf, dass Großbritannien bereits seit Jahrhunderten die Kontrolle über die Inseln habe.

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Argentinien will auch Schiedsverfahren Argentinien strebt aktuell parallel zum Verfahren vor dem UN-Seegerichtshof ein internationales Schiedsverfahren an, um den endgültigen Status der Falklandinseln festzulegen. Der Seegerichtshof in Hamburg ist für Streitigkeiten zwischen Staaten zuständig, die sich aus dem UN-Seerechtsübereinkommen ergeben. Sowohl Argentinien als auch Großbritannien haben dieses unterzeichnet. Mann stirbt bei Unfall auf der Reeperbahn - Fahrer flieht"Hamburgs Zukunft braucht gute Bildung" - unter diesem Motto wollen sich am Nachmittag Schüler, Eltern und Lehrer in der Innenstadt versammeln. Aufregung um Musiala: Was geht für den HSV gegen abgelenkte Bayern?