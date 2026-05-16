Der AfD-Europaabgeordnete Petr Bystron wurde im Vorfeld einer geplanten Großdemonstration in London durch die britischen Behörden schlicht geweigerte Einreise. Laut t-online erhielt Bystron am Donnerstag ein Schreiben der britischen Visa- und Einwanderungsbehörde. Darin wird dargelegt, dass seine eingereichte ESTA-Antrag abgelehnt wurde und "er sucht Daten, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen, die öffentliche Sicherheit gefährdet und dem öffentlichen Wohlen nicht dient."

Großbritannien verweigert Petr Bystron die Einreise. Der AfD-Europaabgeordnete wollte am Samstag in London auf einer Großdemonstration sprechen – doch die britischen Behörden lassen ihn nicht ins Land.

Nach Informationen von t-online erhielt Bystron am Donnerstag Post von der britischen Visa- und Einwanderungsbehörde. Darin steht: \"Ihr Antrag auf eine elektronische Reisegenehmigung (ETA) wurde verweigert. \" lautete es dort weiter: \"Bystron sucht Daten, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen, die öffentliche Sicherheit gefährdet und dem öffentlichen Wohl nicht dient. \





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

EU-Política Großbritannien Einreise Ablehnung Petr Bystron Anndemonstration Tommy Robinson Einreise Erlaubnis Ermittlungen Regierungskritischer Redner Verfassungsrechte

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Großbritannien verweigert AfD-Politiker Bystron die EinreiseDer AfD-Europaabgeordnete Petr Bystron darf nach Informationen des Nachrichtenportals „t-online” derzeit nicht nach Großbritannien einreisen.

Read more »

Rechte Demo in London: Britische Regierung untersagt Einreise für mehrere AktivistenRund 100.000 Menschen kamen im September zu einer Demo des Rechtsextremen Tommy Robinson in London. Am Samstag ist die nächste geplant. Der britische Premier Keir Starmer macht seine Haltung deutlich.

Read more »

Großbritannien untersagt elf Menschen die Einreise vor rechter Demonstration in LondonDie britischen Behörden verbieten elf »rechtsextremen Agitatoren« die Einreise – darunter einem AfD-Europaabgeordneten. Sie wollten offenbar an einer Kundgebung des Rechtsextremisten Tommy Robinson teilnehmen.

Read more »

(S+) Annette Dittert: Von ihrem Hausboot erklärt sie uns Großbritannien und seine MenschenWenn Annette Dittert per Schalte aus Großbritannien in der »Tagesschau« zu sehen war, wurde es bunt. Die Brexit-Erklärerin nähert sich dem komplizierten Land und seinen Menschen nun in einem neuen Buch.

Read more »