Großbritanniens Premierminister Keir Starmer glaubt, dass Russland in vier Jahren so weit sein könnte, um die Nato anzugreifen. Dies ist die neueste Warnung eines europäischen Politikers vor einem möglichen Angriff Wladimir Putins auf die Nato.

Großbritannien s Premierminister Keir Starmer glaubt, dass Russland in vier Jahren so weit sein könnte, um die Nato anzugreifen. Dies ist die neueste Warnung eines europäischen Politik ers vor einem möglichen Angriff Wladimir Putins auf die Nato .

Immer mehr Europäer warnen vor einem möglichen Angriff Wladimir Putins auf die Nato. Nun äußert sich Großbritanniens Premierminister Keir Starmer. Er glaubt, dass Russland schon in vier Jahren so weit sein könnte. Beim Besuch eines Drohnenherstellers in Südwestengland sagte Starmer, dass unsere Geheimdienste und andere Nato-Staaten bereits glauben, dass es bereits 2030 zu einem Angriff Russlands auf die Nato kommen könnte.

Dies ist der neueste Hinweis auf eine mögliche Bedrohung der Nato durch Russland. Ähnlich hatten sich in den vergangenen Monaten bereits andere europäische Spitzenpolitiker geäußert. Nato-Generalsekretär Mark Rutte hatte vor einem russischen Angriff auf Nato-Gebiet binnen fünf Jahren gewarnt. Der britische Generalstabschef Richard Knighton hatte gesagt, dass dies der gefährlichste Zeitraum seiner 35-jährigen militärischen Laufbahn sei.

Deshalb müssten die Verteidigungskosten erhöht werden. Starmer kündigte einen Zehn-Jahres-Plan an, um Großbritanniens Verteidigung zu stärken. Dieser solle vor dem am 7. Juli beginnenden Nato-Gipfel veröffentlicht werden





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