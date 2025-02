Großdemonstration in Köln für LGBTQ+-Rechte und gegen Rechts

Tausende Menschen demonstrierten in Köln für die Rechte der LGBTQ+-Community und gegen Rechts. Die Kundgebung „Wähl Liebe“ war Teil einer bundesweiten Aktion, die von dem Bündnis „5 vor 12“ initiiert wurde.

Am Samstag, den 15. Februar 2025, fand in Köln eine Großdemonstration statt, die ein klares Zeichen für die Rechte der LGBTQ+-Community und gegen Rechts setzte. Tausende Menschen versammelten sich auf dem Neumarkt, um an der bundesweiten Kundgebung „ Wähl Liebe “ teilzunehmen. Das Bündnis „5 vor 12“ hatte zur Demonstration aufgerufen, als Teil der Kampagne der bundesweiten CSD-Bewegung, um für Vielfalt, Toleranz und Gleichberechtigung einzustehen.

Laut Polizeiangaben war der Neumarkt zu zwei Dritteln gefüllt, mit etwa 5300 Teilnehmenden. Die Demonstration war friedlich und die Teilnehmer riefen immer wieder Slogans wie „Wir sind mehr!“. Zu den Verkehrseinschränkungen durch die Demonstration wurde Autofahrerinnen und Autofahrern empfohlen, den Bereich zu umfahren. Die Demonstration in Köln war Teil einer bundesweiten Aktion, bei der in 50 Städten insgesamt 100.000 Menschen erwartet wurden.





