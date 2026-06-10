Große Analyse: Alkohol schon in geringen Mengen mit höherem Krebsrisiko verbunden

Eine umfassende Untersuchung von 843 Studien verdeutlicht, dass bereits ein Glas Alkohol pro Tag das Risiko für verschiedene Krebsarten deutlich erhöht, insbesondere für Rachenkrebs. Auch für Leberzirrhose und chronische Lebererkrankungen wurden starke Zusammenhänge gefunden. Mögliche Schutzeffekte bei Diabetes und Demenz gelten als unsicher.

Schon ein Glas Wein oder Bier am Tag kann mit einem höheren Risiko für bestimmte Krebsarten verbunden sein. Das zeigt eine große Analyse von 843 Studien, die die gesundheitlichen Folgen von Alkohol für insgesamt 20 Erkrankungen untersucht hat.

Die Forscher werteten Studien aus den Jahren 1961 bis 2023 aus und nutzten dabei ein Verfahren, das Unsicherheiten und Unterschiede zwischen den einzelnen Untersuchungen besonders streng berücksichtigt. Am deutlichsten fiel der Zusammenhang bei Rachenkrebs aus. Nach der Analyse war das Risiko bei üblichen Konsummengen um mindestens 105 Prozent erhöht. Bereits geringe Mengen zeigten also einen starken Effekt.

Auch für Leberzirrhose, chronische Lebererkrankungen, Bauchspeicheldrüsenentzündungen sowie mehrere Krebsarten fanden die Forscher belastbare Hinweise auf erhöhte Risiken. Bei Leberzirrhose lag das Risiko im Bereich üblicher Trinkmengen mindestens 40 Prozent höher. Erhöhte Risiken beobachteten die Wissenschaftler außerdem bei Darm-, Kehlkopf-, Lippen- und Mundhöhlenkrebs. Hinweise auf Zusammenhänge gab es auch für Brust-, Speiseröhren-, Leber- und Bauchspeicheldrüsenkrebs sowie Vorhofflimmern.

Die Datenlage war hier jedoch weniger eindeutig. Gleichzeitig fanden die Forscher Hinweise darauf, dass geringe bis moderate Alkoholmengen mit einem niedrigeren Risiko für Typ-2-Diabetes sowie Alzheimer und andere Demenzformen verbunden sein könnten. Bei höherem Konsum verschwand dieser mögliche Vorteil wieder. Ähnliches zeigte sich bei Herzkrankheiten und Schlaganfällen.

Die Autoren bewerteten diese möglichen Schutzeffekte jedoch als unsicher. Zudem betonen die Forscher, dass die Daten weder belegen, dass Alkohol gesund ist, noch dass jede Trinkmenge gleichermaßen schädlich wirkt. Die Analyse zählt zu den bislang umfassendsten Arbeiten zu diesem Thema.

Allerdings beruhen die Ergebnisse auf Beobachtungsstudien, die Zusammenhänge zeigen, aber keine Ursache-Wirkung-Beziehung nachweisen können. Klar zeigt die Untersuchung dennoch: Für mehrere Krebsarten steigt das Risiko bereits bei vergleichsweise geringen Trinkmengen





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