Große christliche Kundgebung in Washington: Gebete für Donald Trump und die Neuweihe Amerikas

Zehntausende evangelikale Gläubige versammelten sich auf der National Mall, um durch Massengebete die religiöse Identität der USA zu stärken und ihre Unterstützung für Donald Trump zu demonstrieren.

Die Hauptstadt der Vereinigten Staaten wurde am vergangenen Sonntag zum Schauplatz einer gewaltigen religiösen und politischen Manifestation. Auf der National Mall in Washington drängten sich zehntausende Menschen, überwiegend evangelikale Christen, die gekommen waren, um gemeinsam für ihr Land und für den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump zu beten.

Das visuelle Bild der Veranstaltung war geprägt von einer intensiven Mischung aus Patriotismus und tiefem Glauben: Überall waren die charakteristischen roten MAGA-Kappen zu sehen, kombiniert mit T-Shirts, die Jesus priesen, und einer Vielzahl wehender US-Flaggen, die den Wind einfingen. Über einen Zeitraum von acht Stunden wurde ein Gebetsmarathon abgehalten, der trotz gelegentlicher Regenschauer nicht an Intensität verlor. Die Veranstalter agierten unter dem Banner 'Rededicate 250', einem Aufruf zur Neuweihe der USA als eine Nation, die unter Gott steht.

Dieses Mega-Event war kein isolierter Vorfall, sondern Teil einer vom Weißen Haus geförderten Reihe patriotischer Feierlichkeiten, die dem 250. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung gewidmet sind. Es wurde deutlich, dass die Bindung vieler MAGA-Anhänger an Donald Trump nach wie vor unerschütterlich ist. Mitorganisatorin Danielle Alvarez beschrieb die Atmosphäre als einen mächtigen Moment, der es ermöglichte, die Nation erneut an ihre religiösen Ideale zu binden.

Die politische und religiöse Dimension wurde durch hochkarätige Redner auf der Bühne unterstrichen. Neben Stars des Christian Rock und verschiedenen Pastoren sprachen prominente politische Akteure. Donald Trump selbst, der gerade aus China zurückgekehrt war, beteiligte sich per Videobotschaft. In seiner Ansprache wählte er eine warnende Passage aus dem Alten Testament, angelehnt an das 2.

Buch der Chronik, in der beschrieben wird, wie ein Volk den Schutz Gottes verliert, wenn es sich von ihm abwendet und anderen Göttern folgt. Trump warnte davor, dass das Land sonst zum Spottwort unter den Nationen werden könnte. US-Außenminister Marco Rubio vertiefte diese Gedanken, indem er die Geschichte Amerikas als untrennbar mit dem Christentum verwoben darstellte.

Er erinnerte an John Winthrop, den puritanischen Gouverneur der Massachusetts Bay Colony, der bereits 1630 von einer 'Stadt auf einem Hügel' sprach, die als Vorbild für die ganze Welt dienen sollte. Rubio argumentierte, dass dieser Geist von den frühen Missionaren bis hin zur Apollo-8-Mission im Mondorbit die amerikanische Identität präge. Er betonte mit den Worten 'This is who we are', dass der Glaube der Kern der US-amerikanischen Existenz sei.

Auch andere Regierungsmitglieder wie Verteidigungsminister Pete Hegseth und Kongress-Speaker Mike Johnson verstärkten die Botschaft der spirituellen Rückkehr. Parallel zu den religiösen Ekstasen entbrannte in den politischen Kreisen Washingtons eine hitzige Debatte. Während die Organisatoren die christlichen Wurzeln des Landes als Fundament priesen, warnten Kritiker vor der Gefahr eines christlichen Nationalismus. Sie argumentierten, dass die Vermischung von staatlicher Macht und einer spezifischen religiösen Ausrichtung die Religionsfreiheit gefährde.

In der Rednerliste war die Dominanz christlicher Stimmen offensichtlich, auch wenn ein jüdischer Vertreter, Rabbi Meir Soloveichik, vertreten war. Die Teilnehmer der Kundgebung hingegen sahen darin keine Gefahr, sondern eine notwendige Korrektur. Mimi Israelah, eine der Teilnehmerinnen, betonte, dass das Land auf jüdisch-christlichen Wurzeln gegründet wurde und es an der Zeit sei, dorthin zurückzukehren. Sie lobte Trump ausdrücklich dafür, Frieden in die Welt gebracht zu haben und in Krisen wie dem Iran-Konflikt entschlossen gehandelt zu haben.

Auch Tony Dzidul aus Virginia hoffte auf eine spirituelle Wende und ein besseres Miteinander, wobei er Trumps schroffe Art lediglich auf einen fehlenden Filter zurückführte. Jarry Jolly aus North Carolina sah in der Neuweihe einen spirituellen Wendepunkt und dankte Trump dafür, Gott wieder ins Zentrum des öffentlichen Lebens gerückt zu haben. Die Veranstaltung gipfelte in einer scharfen Ablehnung liberaler Kritik. Mehrere Pastoren wiesen die Vorwürfe des christlichen Nationalismus entschieden zurück.

Ein Redner rief provokativ in die Menge, dass er gerne so genannt werde, wenn es bedeute, Gott und Amerika gleichermaßen zu lieben. Die Kundgebung verdeutlichte somit nicht nur die tiefe religiöse Überzeugung eines großen Teils der Trump-Anhänger, sondern auch die fortschreitende Polarisierung der US-Gesellschaft zwischen einem säkularen Verständnis von Demokratie und einer visionären Rückkehr zu einer gottgegebenen Nationalidentität.

Die Verbindung von politischem Machtanspruch und religiösem Eifer scheint im MAGA-Umfeld zu einer untrennbaren Einheit verschmolzen zu sein, die weit über eine einfache Wählerbindung hinausgeht und fast schon sakralen Charakter annimmt. Die Botschaft der 'Rededicate 250'-Bewegung war klar: Die USA sollen nicht nur politisch, sondern primär spirituell transformiert werden





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump Evangelikale USA Christlicher Nationalismus National Mall

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

China-Besuch von Trump: Intensiver Machtstreit, ungeahnte Energiekrise und große Möglichkeiten für AnlegerDonald Trump besuchte China und hatte ein dreitägiges Staatsbankett bei Xi Jinping. Während der Außenauftritt war lustig und warm, unter der Oberfläche war die harte Politik. Aber zeigen Sie den completos Artikel lesen ... © 2026 Tichys Einblick. Mit 2026 wird Tichys Einblick ihre 50-jährige Tätigkeit in der Branche beenden. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Read more »

US-Präsident Donald Trump: Important ISIS Deputy Commander Killed in OperationPresident Trump announced the death of Abu Bilal al-Minuki, an active terrorist, a deputy commander of ISIS, in a joint operation of Nigerian forces and American troops.

Read more »

Nach Ballsaal: Donald Trump plant nächstes Großprojekt – zu Ehren von US-HeldenZuerst ein neuer Ballsaal im Weißen Haus. Jetzt ein neuer Park. Immobilienentwickler und US-Präsident Donald Trump hat ein neues Projekt im Auge. Nach dem

Read more »

(S+) Donald Trump: Wie Tucker Carlson MAGA vom US-Präsidenten löstDer Podcaster Tucker Carlson hat Donald Trump ins Weiße Haus geholfen. Jetzt entschuldigt er sich dafür und verhöhnt den Präsidenten. Will er ihn beerben?

Read more »