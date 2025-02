Die Große Drüsenameise (Tapinoma magnum) ist eine invasive Insektart aus dem Mittelmeerraum, die in Deutschland immer häufiger vorkommt. Die Ameisen können erhebliche Schäden anrichten, indem sie Straßen und Häuser untergraben. Experten warnen vor der raschen Ausbreitung der Insekten und der Schwierigkeit, sie effektiv zu bekämpfen.

Die Große Drüsenameise (Tapinoma magnum) wurde aus dem Mittelmeerraum, hauptsächlich Nordafrika, nach Deutschland eingeschleppt. Trotz ihres Namens sind sie vergleichsweise kleine Insekten, doch die Schäden, die sie anrichten können, sind immens. Große Drüsenameise n untergraben ganze Straßen und beschädigen Häuser. Im Wetteraukreis war ein ganzes Neubaugebiet von einer Invasion betroffen.

In Hessen schlug zuletzt die Stadt Reinheim Alarm, weil die Insekten in großer Zahl in einer Grundschule auftauchten. Unlängst stellte nun die FDP-Fraktion im hessischen Landtag eine Anfrage zu Ausbreitung, Risiken und Möglichkeiten zur Eindämmung der Ameisen. In seiner Antwort verwies das Landwirtschaftsministerium auf die „Heißschaum-Methode“, die nach derzeitigem Kenntnisstand Erfolg versprechend scheine. Foto: picture alliance/dpa Das Ministerium: „Aufgrund der Bildung von Superkolonien und Nestern von bis zu einem Meter Tiefe ist die Bekämpfung jedoch sehr aufwendig. Über die langfristige Effektivität ist derzeit noch wenig bekannt.“ Ein Nachwuchsforscher aus Bayern hat wichtige Erkenntnisse über Ameisen gewonnen. Gerhard Heller, Biologe und wissenschaftlicher Beirat der Deutschen Ameisenschutzwarte, entdeckte die Art zuerst und bezeichnet sie als „außerordentlich störend“. Denn sie baut auch massive Erdhügel, von denen sehr viele nebeneinander liegen können. Große Drüsenameisen leben in einem weitverzweigten Netz aus Unterkünften, die mehrere Straßenzüge überspannen können. Behördliche Kontrollmechanismen, um ihre weitere Ausbreitung zu verhindern, sind bislang Fehlanzeige. Der Grund: Die Insekten werden bisher nur auf der Beobachtungsliste des Bundesamtes für Naturschutz geführt. eingeschleppt wurden sie, „über Baumschulmaterial, etwa über Olivenbäume und andere mediterrane Gewächse“, vermutet der Experte. Bisher sei nicht bekannt, ob Tapinoma Magnum andere Ameisenarten verdrängt. Eine Unterscheidung ist für Laien kaum möglich. Einige hessische Städte und Kreise haben schon Handlungsempfehlungen an die Anwohner gegeben. Ortenberg bittet auf seiner Website darum, „verdächtige“ Ameisen unter Angabe des Fundortes in einem bruchsicheren Gefäß bei der Ordnungsbehörde abzugeben





BILD / 🏆 82. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Große Drüsenameise Invasion Umweltproblem Ameisenbekämpfung Naturschutz

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

GameStar Exklusiv-Festival 2025: Zwei Wochen lang große Rabatte, große Geschenke und große GeschichtenEgal ob Kingdom Come 2, Civilization 7 oder einfach nur Bock auf gute Spiele: Bis zum 16. Februar lassen wir es richtig krachen und wollen zeigen, was...

Weiterlesen »

Russland investiert mehr in Militär als Deutschland - Die große Frage der VerteidigungsausgabenDieser Artikel untersucht die aktuellen Militärausgaben in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern wie Russland und den USA. Es werden die Herausforderungen und Auswirkungen der NATO-Verpflichtung von 2% des BIP für Verteidigung diskutiert. Die Finanzierung der zukünftigen Verteidigungsausgaben wird kritisch hinterfragt, insbesondere im Hinblick auf die wachsende Bedeutung der Ukraine-Hilfen und die Notwendigkeit neuer Waffensysteme.

Weiterlesen »

Deutschland und die große Asyl-Frage: Für eine Lösung gibt es nur drei Wege29,7 Prozent der Menschen in Deutschland haben einen Migrationshintergrund. Dabei gibt es Erfolgsgeschichten, aber auch Problemfelder, die zu lange ignoriert wurden. Der Sozialforscher Andreas Herteux betrachtet die wirkliche Gesamtlage und weist darauf hin, dass Deutschland auch eigennützig denken muss.

Weiterlesen »

Wehrpflicht in Deutschland: Wieder einberufen?Nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine wird die Wieder Einführung der Wehrpflicht in Deutschland diskutiert. Die deutschen Parteien haben unterschiedliche Positionen zu diesem Thema. Die Grünen setzen auf einen attraktiven Freiwilligendienst, die SPD plant einen flexiblen Wehrdienst, die Union bekräftigt die Wehrpflicht, die FDP plädiert für eine professionelle Freiwilligenarmee, die Linkspartei lehnt die Militarisierung der Gesellschaft ab, die AfD sieht den Wehrdienst als Regelfall und das BSW betont die freie Entwicklung Jugendlicher in der Berufsausrichtung.

Weiterlesen »

Die Wähler sind die Letzten, die über die Zukunft der Politik entscheidenDer Autor kritisiert die Politik der AfD und deren Unterstützung für rechtswidrige Vorschläge. Er argumentiert, dass die Zusammenarbeit mit der AfD die Demokratie in Gefahr bringt und die gemeinsame Zukunft der Europäischen Union gefährdet. Der Autor plädiert für einen entschlossenen Eingriff in die Asyl- und Einwanderungspolitik, um die Sicherheit der Menschen in Deutschland zu gewährleisten.

Weiterlesen »

Warnung für Reisende nach Deutschland: Sicherheitsrisiken und Reiseratschläge für die TürkeiDie Auswärtige Amt gibt Reisenden nach Deutschland wichtige Sicherheitswarnungen für die Türkei aus. Betroffene sollten Demonstationen und Menschenansammlungen meiden. Die Türkei verhängt willkürliche Festnahmen, Ausreisesperren und Einreiseverbote an deutscher Staatsangehörige, auch aufgrund von weit zurückliegenden Tatvorwürfen oder bloßen Äußerungen in sozialen Medien, die in Deutschland als zulässig gelten. Auch die Teilnahme an Demonstrationen in Deutschland kann in der Türkei zu strafrechtlichen Konsequenzen führen. Die Türkei führt umfangreiche Listen von Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die zum Ziel von Strafverfolgungsmaßnahmen werden können.

Weiterlesen »