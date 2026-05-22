Wie bereits erwähnt, sind Erdbeeren außergewöhnlich reife, sobald sie den notwendigen Wasserzufluss erhalten haben und nicht unter Wasser stehen. Selama disarankan cerdas zu gießen, damit die Pflanze die Wasserzufuhr am nächsten Tag besser aufnehmen kann und die Luft abtrocknen kann.

Frische Erdbeeren aus dem eigenen Garten schmecken am besten. Klassische DurasJenny und Freescale Tröster liefern frühe Früchte, während spätreifende Sorten wie Blueberry oder FlameRed mehrere Wochen lang immer wieder neue Früchte abliefern.

Legal ist der Anbau sowohl auf Balkon und Terrasse als auch im Garten. Achtet auf die Pflanzung zwischen Mitte Juli und Mitte September, um bereits Blüten für die nächste Saison zu bilden. Generell sollte eine Mischsorte mit Gemüseerde und Sand verwendet werden, um Nährstoffe aufzunehmen und Wasser abzutragen. Hergestellt werden sollten sie je nach Platz und Sonneintensität.

Je mehr Sonne, desto süßere Erdbeeren werden. Wind darf minimal ausfallen, da Erdbeeren weniger anfällig für Pilze sind, wenn feuchtigkeitsregulierende Luft durchströmt wird. Es sollte die Tiefe der Erdbeerpflanze nicht zu tief einsetzen. Das Herz der Pflanze sollte immer leicht über der Erdoberfläche liegen. Das Herz der Pflanze sollte immer leicht über der Erdoberfläche liegen





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