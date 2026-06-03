Große Nummer im internationalen Drogenhandel auf der Flucht: 'Ihan Usun' gesucht

Drogenfahnder suchen nach 'Ihan Usun', der für den Schmuggel von 520 Kilogramm Kokain verantwortlich ist. Der Mann mit dem graumelierten Haar ist Turkish citizen und wird als eine große Nummer im internationalen Rauschgifthandel angesehen. Die Ermittler bitten die Zuschauer von 'Aktenzeichen XY... Ungelöst' um Hilfe.

Die Drogenfahnder sehen ihn als eine große Nummer im internationalen Rauschgifthandel, doch sie können ihn einfach nicht fassen. Deshalb haben die Ermittler bei der Jagd auf Kokain schmuggler ' Ihan Usun ' jetzt die Zuschauer von 'Aktenzeichen XY...

Ungelöst' um Hilfe gebeten. Ob dies sein richtiger Name ist, ist allerdings unklar. Auch das Alter des Mannes ist nicht bekannt. Es wird angenommen, dass er türkischer Staatsbürger ist.

Sicher sind sich die Beamten jedoch, dass der Mann mit dem graumelierten Haar der Hauptverantwortliche für den Schmuggel von 520 Kilogramm Kokain war, das versteckt unter einer Lieferung Bananen aus Ecuador nach Deutschland gebracht wurde. Die Lieferung war an eine Firma in Frankfurt adressiert, deshalb wurde von dort aus ermittelt. Doch 'Ihsan Usun' ist immer noch auf der Flucht. Der Polizeisprecher sagt: 'Es wird davon ausgegangen, dass er sich derzeit in der Bundesrepublik Deutschland, Belgien oder in Frankreich aufhält.

' Aufnahmen des freundlich wirkenden, älteren Herren werden in der Sendung 'Aktenzeichen XY... Ungelöst' (ZDF, 20.15 Uhr) gezeigt. Hinweise auf die Identität oder den Aufenthaltsort von 'Ihsan Usun' können unter der Telefonnummer 069-50 77 53 32 an das Zollfahndungsamt Frankfurt gegeben werden





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