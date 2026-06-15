Große Polizeipräsenz unweit des WM-Stadions Dallas: Einsatzkräfte wegen häuslichen Streits

Polizeipräsenz in Arlington, Texas, rund um das WM-Stadion Dallas. Einsatzkräfte wurden gerufen, weil es zwischen einem Mann und einer Frau einen häuslichen Streit gegeben hatte.

Große Polizeipräsenz unweit des WM-Stadions Dallas! Mehrere Streifenwagen, gepanzerte Fahrzeuge, ein Team des US-Spezialeinsatzkommandos SWAT mit Drohnen und Scharfschützen sind zu einem Haus in der West Division Street in Arlington gerufen worden.

Der Ort befindet sich gerade mal zwei Kilometer von der Arena entfernt, in der am Sonntag mit Japan gegen die Niederlande (2:2) das ersteAls Nächstes steht dort am Mittwoch (22 Uhr, ZDF und Magenta TV live) das Spiel England gegen Kroatien auf dem Programm. Dementsprechend sensibel reagierten englische Medien auf den Vorfall. Unter anderem der "Independent" und der "Mirror" berichten darüber. Am Mittag (Ortszeit) bestätigte die lokale Polizei den Vorfall.

Eine Sprecherin der Arlington Police sagte, die Einsatzkräfte seien wegen eines häuslichen Streits zwischen einem Mann und einer Frau an deren Wohnadresse ausgerückt. Die Polizei nahm den Verdächtigen in Gewahrsam, ohne das Haus zu stürmen. Verletzte gab es keine, die Ermittlungen dauern an





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