Mehr als 1000 Polizeibeamte haben den K-Block im Rudolf-Harbig-Stadion abgeriegelt und eine Razzia gegen die Ultras Dynamo durchgeführt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen 87 Angehörige der Gruppierung wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Rund 450 Personen wurden an Checkpoints identifiziert, parallel erfolgten Wohnungsdurchsuchungen.

Mehr als 1000 Polizisten haben den K-Block in Dresden abgeriegelt. Im Visier der Ermittler: die „ Ultras Dynamo “. Mehr als 1000 Polizisten haben den K-Block – die größte Dresdner Fankurve – im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion abgeriegelt und damit am Samstag für einen beispiellosen Einsatz gesorgt.in der Nachspielzeit mit 2:1. Direkt nach dem Abpfiff begann die Razzia gegen die „ Ultras Dynamo “, wie „Bild“ berichtet. Da die Ultras als Letzte das Stadion verließen, konnten die Einsatzkräfte sie einkesseln. Die Staatsanwaltschaft ermittelte gegen 87 Angehörige der Gruppierung wegen des Verdachts der Bildung bzw. Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung.

Rund 450 potenzielle Mitglieder und Unterstützer wurden umstellt. An Checkpoints auf einem Nebenplatz wurden ihre Identitäten festgestellt.

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Außerdem sollten Beweise für ihre Zugehörigkeit gesichert werden. Nach Bild-Informationen liefen parallel Wohnungsdurchsuchungen bei zahlreichen Beschuldigten, auch in einem Fanshop und einem Fantreff. Grundlage waren Beschlüsse des Amtsgerichts Dresden. Hunderte weitere Einsatzkräfte sicherten das Stadionumfeld.