Große Schlachten in One Piece: Trafalgar Law wird in den Kampf verwickelt

Im bevorstehenden Konflikt zwischen den Strohhutpiraten und der Weltregierung wird auch Trafalgar Law eine wichtige Rolle spielen. Der ehemalige Verbündete der Strohhüte und ein beliebter Charakter in One Piece, steht vor einer schweren Entscheidung, als er ins Visier eines der Mitglieder der Fünf Weisen gerät.

Einer der größten Konflikte in der One Piece Welt steht bevor. Die Strohhutpiraten müssen sich höchstwahrscheinlich gegen die Anführer der Weltregierung behaupten. Doch auch ein weiterer beliebter Charakter wird voraussichtlich in diese Kämpfe verwickelt sein. Trafalgar Law , der zeitweise eine Allianz mit den Strohhüten geschlossen hat und bei Fansbefragungen fast immer einen Platz unter den Top 10 belegt, wird in diese Schlacht einbezogen.

Law hat die OP-OP-Frucht gegessen, die ihm die Fähigkeit verleiht, einen Raum zu erschaffen, in dem er alles manipulieren kann.Es ist möglich, dass Ruffy und die Strohhutpiraten am Ende gegen Imu, den Anführer der Weltregierung, antreten müssen. Dazu gehören auch die Fünf Weisen, die ihm direkt unterstellt sind. Trafalgar Law wird höchstwahrscheinlich in diese Auseinandersetzung verwickelt sein, da er das erklärte Ziel eines der Mitglieder ist. Die Fünf Weisen sind unsterblich. Um ihnen diesen Status zu verleihen, muss sich die Person, die die OP-OP-Frucht gegessen hat, opfern. Es wird nämlich eine Operation durchgeführt, bei der der Nutzer der Teufelskräfte stirbt und die behandelte Person ein ewiges Leben erlangt. Vor 13 Jahren kaufte die Weltregierung sich diese Frucht, um das nächste Mitglied der Fünf Weisen unsterblich zu machen. Bevor die Teufelsfrucht die Fünf Weisen erreichen konnte, wurde sie von der Donquixote-Familie gestohlen. Doflamingo wollte seinen Bruder Rocinante bitten, die Frucht zu essen und die Unsterblichkeits-OP an ihm auszuführen. Doch Rocinante entschied sich, die Teufelsfrucht an Law zu geben. Das Resultat: Die Frucht kam nie bei der Weltregierung an und Figarland Garling, der kürzlich als einer der Fünf Weisen ernannt wurde, besitzt noch nicht die typische Unsterblichkeit. Deshalb wird die Weltregierung darauf aus sein, sich die Teufelsfrucht wiederzuholen und Garling damit unsterblich zu machen. Sollten sie Law schnappen, könnte es sein, dass er bei der anschließenden Operation stirbt. Trafalgar Law haben wir zuletzt gesehen, als er von Blackbeard besiegt wurde. Die beiden lieferten sich einen actionreichen Kampf, bei dem Laws Piratenbande fast vollständig zerstört wurde. Law konnte nur gerettet werden, indem sein Crewmitglied Beppo ihn aus der Gefahrenzone trug. Law selbst war nicht mehr in der Lage, sich zu bewegen. Deshalb stand er schon bei dieser Schlacht kurz vor dem Tod. Trafalgar Law hätte es in One Piece gar nicht geben sollen – oder zumindest ein anderes Mitglied der Sieben Samurai. Denn Eiichiro Oda, der Schöpfer von One Piece, wollte die Gruppe im Nachhinein eigentlich kleiner halten





