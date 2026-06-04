Große Sets und oscarreife Performances: Die Filme des Wochenendes

Der RBB zeigt 'Das Boot' zum 85. Geburtstag von Jürgen Prochnow, der Film wurde original als zweieinhalbstündige Fassung fürs Kino sowie als fünfstündige Version fürs TV gedreht. Der bedrückende Debütfilm von Rodi Güven Yalçinkaya zeigt die Türkei als Überwachungsstaat, Bille Augusts Verfilmung des Romans 'Smilla's Sense of Snow' ist sehenswert wegen seiner eindrucksvollen Bilder.

In der Tiefe weit unterm Meeresspiegel, weite Schneelandschaften in Grönland und der vibrierende Hexenkessel des römischen Colosseums: Die Filme dieses Wochenendes haben neben oscarreifen Performances auch grandiose Sets zu bieten.

Anlässlich des 85. Geburtstags von Jürgen Prochnow zeigt der RBB den Film 'Das Boot', der Regisseur Wolfgang Petersen und Prochnow den Weg nach Hollywood ebnete. Der Film wurde originally als zweieinhalbstündige Fassung fürs Kino sowie als fünfstündige Version fürs TV gedreht. In der Kinofassung war der Film ein rasantes U-Boot-Kriegsspektakel, als Miniserie eher ein episches Psychodrama.

Der Director's Cut vereint beides. Auf dem Bezahlsender Sky läuft die inzwischen vierte Staffel einer Neuverfilmung mit Rick Oken, der in die Fußstapfen von Prochnow trat. Der bedrückende Debütfilm von Rodi Güven Yalçinkaya von 2019 zeigt in Form eines Politthrillers die Türkei als einen Überwachungsstaat, bei dem der kurdische Regisseur zwei Sichtweisen verfolgt - die der Verfolger und die der Überwachten. Die arbeitslose Wissenschaftlerin Smilla, die in Grönland aufwuchs, findet den verunglückten Nachbarsjungen tot im Hof ihres Kopenhagener Wohnhauses.

Aufgrund der Spuren im Schnee vermutet sie jedoch, dass es kein Unfall war. Ihre Nachforschungen führen sie bis nach Grönland, wo sie auf die tödliche Wahrheit stößt. Bille Augusts Verfilmung des gleichnamigen Erfolgsromans von Peter Høeg ist sehenswert wegen seiner eindrucksvollen Bilder eines grauen, menschenleeren Kopenhagens und von Eis und Schnee, einer unkonventionellen Hauptfigur und eines prominenten Ensembles





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