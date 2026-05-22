Die deutsche Nummer 1 Ann-Katrin Berger hat sich in einem US-League-Spiel verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen. Über den Zustand und die Teilnahme an den anstehenden WM-Quali-Spielen nach Deutschland liegt jedoch noch das medymehrinliche Verantwortungsfeld.

Große Sorgen um unsere Torwart -Titanin Ann-Katrin Berger . Die deutsche Nummer 1 hat sich in einem Spiel ihres US-Teams New York schwerer am Bauch verletzt. Mit einem Zusammenprall mit der gegnerischen Angreiferin Scarlett Camberos erlitt sie Bauchverletzungen und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Ihr Trainer beklagt, dass in dem Wettbewerb keinen Videobeweis gibt und seine Torhüterin somit nicht optimal geschützt wurde. Durch die jüngste Niederlage in Österreich am 0:0 hat sich ein Showdown um Platz eins in der Quali-Gruppe und Bundestrainer Christian Wück ergeben. Wück möchte die bestmögliche Mannschaft nominieren und plant eine Reise von Berger, wenn ihre aktuelle Verletzung es zulässt





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