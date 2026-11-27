Auf der Salvador-Allende-Straße in Treptow-Köpenick wird seit Wochen die demolierte Fahrbahn saniert. Dafür müssen die Ampeln umprogrammiert werden.

mitgeteilt, dass die Situation noch ein paar Tage länger bleibt als eigentlich geplant. Nach Angaben der Behörde mussten die Bauarbeiten ab dem 11. November vorübergehend ausgesetzt werden.

Jeden Donnerstag die wichtigsten Nachrichten und Geschichten aus Köpenick – von der Altstadt bis nach Wendenschloß. Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken. Hintergrund ist, dass die Straßenarbeiten in mehreren Bauphasen erfolgen.

Advertisement

Advertisement

Für diese muss jeweils eine andere Verkehrsführung eingerichtet werden. Dafür ist es demnach notwendig, in jeder Bauphase die darüberliegende Ampel entsprechend umzuprogrammieren.