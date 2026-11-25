Medien prägen unser Weltbild. Was einst das Fernsehen war, haben heute Influencer vor allem auf junge Menschen teils großen Einfluss. Forscher haben nun untersucht, wie umweltverträglich der Lebensstil ist, den deutsche Influencer vorleben.

Wenn Bianca kocht, MontanaBlack GTA 6 spielt oder Trymacs die Sonnenfinsternis bestaunt, dann tun sie das vor einem Millionenpublikum. Allein der Influencerin Bianca Heinicke folgen auf Instagram über sieben Millionen Menschen.

"Das sind also perfekte Rollenvorbilder für junge Menschen, mit denen die ständig in Kontakt sind. Insofern kann man den Einfluss von Influencerinnen und Influencern auf junge Menschen gar nicht überschätzen.

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" Wolfgang Schweiger, Professor für Kommunikationswissenschaft an der Universität Hohenheimoder umweltfreundliches Verhalten? Dafür haben die Forschenden ein halbes Jahr lang alle Posts von 20 deutschen Top-Influencern auf Instagram, TikTok und YouTube analysiert – insgesamt rund 8.000 Beiträge..

"Wie stark werden Mobilitätsarten gezeigt, die entweder eher klima- und umweltfreundlich sind? Auf der anderen Seite eben Autofahren, Fliegen, Motorboot, das spielt in der Welt der Influencer eine erstaunlich große Rolle. Bei der Ernährung analog: Ist es eher fleischhaltig, ist es eher vegetarisch oder vegan, ist es bio oder regional? Und bei der Werbung ist es ähnlich, ob es eher umweltfreundliche oder eher umweltschädigende Produkte sind, die da beworben wurden.

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"Das Ergebnis: Nur drei Influencer zeigen in ihren Posts überwiegend umweltfreundliches Verhalten: Bianca Heinicke, Laura Sophie und Jonas Ems, der in seinen Posts etwa für vegane Produkte wirbt. Bei den restlichen 17 überwiegen umweltschädliche Darstellungen. Das Schlusslicht bildet MontanaBlack, ihm folgen allein auf Instagram fast vier Millionen Menschen. In seinen Posts zeigt er sich gern mit schnellen und PS-starken Autos.zeigen, nehmen sich insbesondere junge Menschen zum Vorbild.

"Sie zeigen ja eigentlich das Leben reicher junger Menschen, die sich ganz, ganz viel leisten können, die ständig reisen können, die teure Hobbys ausleben können. Insofern sind sie einfach Sehnsuchtsfiguren für junge Menschen.

"Zwar sei die Forschung darüber nicht ganz eindeutig, ob sich Jugendliche eher an erfolgreichen Rollenvorbildern orientieren oder an solchen, die ihnen ähneln, sagt Schweiger. Klar sei aber, "dass gerade erfolgreiche Rollenvorbilder stark wirken. Insofern ist schon schwer davon auszugehen, dass junge Menschen denen nacheifern.

" Ob sie dann im Einzelnen alles immer genauso machen, wie sie es vorgelebt bekommen, könne man zum jetzigen Standpunkt noch nicht sagen. Das ist die Fragestellung in einem zweiten Teil der Studie, der noch ausgewertet werden muss, erklärt der Wissenschaftler. Dabei geht es dann darum, "inwiefern das wirklich korreliert. Also Inwiefern wir feststellen, dass junge Menschen, die stark solchen, ich sage mal, "Umweltsau-Influencern" folgen, entsprechende umweltbezogene Verhaltensweisen und Einstellungen selber haben.

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