Große Trauer in der Welt des Motorsports: Kyle Busch ist verstorben

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Große Trauer in der Welt des Motorsports: NASCAR -Star Kyle Busch ist im Alter von nur 41 Jahren verstorben. Große Trauer in der Welt des Motorsports: NASCAR -Star Kyle Busch ist am Donnerstag im Alter von 41 Jahren verstorben.

Dies bestätigte seine Familie in einer gemeinsamen Erklärung. Im Namen der Familie Busch, aller Mitarbeiter von Richard Childress Racing sowie der gesamten NASCAR-Gemeinschaft müssen wir zutiefst erschüttert das plötzliche und tragische Ableben von Kyle Busch bekanntgeben. Er war ein Kämpfer, er war voller Leidenschaft, er war von immensem Können und ihm lagen der Sport sowie die Fans zutiefst am Herzen





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