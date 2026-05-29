Der 14-Jährige, Sohn des US-YouTubers Daniel Coleman, ist gestorben. Er litt an der seltenen Erbkrankheit Fanconi-Anämie und hatte später auch Krebs.

Große Trauer um Kinderstar Isaac Coleman . Der 14-Jährige, Sohn des US-YouTubers Daniel Coleman , ist gestorben. Millionen Familien kennen den Amerikaner durch seine bunten Musik- und Mitmachvideos für Kinder auf YouTube.

Mit einem emotionalen Beitrag machte Coleman den Tod seines Sohnes öffentlich. Es gibt so viel, was ich sagen möchte, aber ich weiß noch nicht wie. Ich vermisse dich jetzt schon so sehr, und der Schmerz in meinem Herzen ist weit mehr, als ich verarbeiten kann, schrieb Coleman auf. Dazu veröffentlichte der Vater mehrere Familienfotos.

Besonders tragisch: Isaac kämpfte seit seiner Geburt mit schweren gesundheitlichen Problemen. Laut US-Medien litt der Junge an der seltenen Erbkrankheit Fanconi-Anämie. Später kam auch noch Krebs dazu. Schon seit Jahren begleitete die Familie ihre schwierigen Erfahrungen im Netz.

Fans wussten seit Jahren, dass Isaac gesundheitlich schwer angeschlagen war. Umso größer ist die Trauer in der Community. Viele Nutzer schreiben, dass sie die Familie schon lange begleiten und die Nachricht sie tief getroffen habe





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