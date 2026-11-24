Disney+ sichert sich erstmals Rechte an Bundesliga-Highlights. Wann die Clips starten und was das für Abonnenten der Plattform bedeutet.

Disney+ sichert sich erstmals Bundesliga-Rechte und zeigt ab Januar 2027 Highlights aller Spiele der 1. und 2. Liga. Möglich macht das eine Vereinbarung mit RTL.

Der US-Konzern Disney hat erstmals TV-Rechte für die Fußball-Bundesliga erworben. Die Streaming-Plattform Disney+ hat sich überraschend mit RTL Deutschland auf eine Sublizenz für Highlight-Rechte an allen Spielen der 1. und 2. Bundesliga im Pay-TV geeinigt, wie beide Unternehmen mittelten. Die Vereinbarung gilt vom 1.

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Januar 2027 bis zum 30. Juni 2029, dem Ende der laufenden RechteperiodeBundesliga-Geschäftsführer Steffen Merkel sagte auf dpa-Anfrage: „Es ist eine erfreuliche Nachricht und ein sehr positives Signal, dass Disney+ erstmals überhaupt zu unseren Partnern zählt und auf dem nationalen Markt in Bundesliga-Medienrechte investiert. Diese Entscheidung verdeutlicht das Interesse auch internationaler Konzerne am deutschen Profifußball.

“Ab dem 8. Januar wird Disney+ unter der Marke ESPN die Highlights der Partien kurz nach Spielende zeigen. Das Angebot soll in allen Abos von Disney+ ohne Aufpreis enthalten sein, hieß es. Die Unterhaltungsplattform ist bereits mit der Champions League der Frauen im Fußball aktiv und zeigt dort alle Spiele live.

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Weitere Sportübertragungen gibt es von der Formel E und der Icon League. RTL hatte vor zwei Jahren im Rahmen der Bundesliga-Ausschreibung ein entsprechendes Rechtepaket erworben, das die Ausstrahlung von Highlight-Clips aller Spiele der Bundesliga und 2. Bundesliga unmittelbar nach Abpfiff umfasst. Nach der Übernahme von Sky Deutschland im Sommer verfügt der Kölner Sender ohnehin über umfangreiche Live- und Highlight-Rechte.

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