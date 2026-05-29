Große Veränderungen für Rhaenyra in 'House of the Dragon' Staffel 3

Emma D'Arcy verrät, dass ihre Figur in der neuen Staffel eine massive Veränderung durchmacht, die die Serie wieder näher an das Original heranbringt und einen großen Kritikpunkt der letzten Staffel beantwortet.

In einer sensationellen Enthüllung hat die Hauptdarstellerin Emma D'Arcy verraten, dass ihre Figur Rhaenyra in der dritten Staffel von 'House of the Dragon' eine massive Ver änderung durchmacht.

Bisher hat die Serie künstlerische Freiheiten genutzt, aber nun nähern sich die Macher wieder dem Original an und beantworten einen großen Kritikpunkt der letzten Staffel. Rhaenyra, die sich bisher in einer defensiven Position befand, wird nun offensiver und impulsiver agieren. Ihr Vorgehen wird grausamer und sie wird von der Vision getrieben, die Prophezeiung von Aegon dem Eroberer zu erfüllen und die Welt vor der nahenden Dunkelheit zu beschützen.

Die Fans können sich auf erbarmungslose Schlachten, fiese Intrigen und von ihren Ambitionen zerfressene und verzweifelte Figuren freuen, wenn die Serie im Juni 2026 zurückkehrt





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House Of The Dragon Rhaenyra Staffel 3 Änderung Emma D'arcy

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Rhaenyra wird aggressiv: Radikaler Wandel in House of the Dragon Staffel 3In der dritten Staffel von House of the Dragon durchläuft Rhaenyra Targaryen eine dramatische Wandlung. Statt reaktiv zu bleiben, wird sie zur unberechenbaren Angreiferin, getrieben von einer Prophezeiung. Dieser Schritt bringt die Serie näher an die Buchvorlage und behebt Kritikpunkte.

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