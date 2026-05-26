Die Polizei sperrte mehrere Gleise, räumte den betroffenen Zug und Teile des Bahnhofs, nachdem ein verdächtiger Gegenstand in einem ICE gefunden wurde. Spezialkräfte untersuchen derzeit, ob von dem Objekt eine Gefahr ausgeht.

Großeinsatz am Ulmer Hauptbahnhof ! Nach dem Fund eines verdächtigen Gegenstands in einem ICE sperrte die Polizei am Dienstagabend mehrere Gleise, räumte den betroffenen Zug und Teile des Bahnhofs.

Spezialkräfte prüfen derzeit, ob von dem Objekt eine Gefahr ausgeht. Nach Hamburg unterwegs war, gegen 16.40 Uhr auf Gleis 1 des Ulmer Hauptbahnhofs ein.

"In dem Zug wurde ein verdächtiger Gegenstand festgestellt", sagte ein Sprecher der Bundespolizei zu BILD. "Einsatzkräfte der Polizei und des Bahnverkehrs waren im Einsatz. Der Zug und Teile des Bahnhofs mussten evakuiert werden. Der ICE samt des verdächtigen Gegenstands wurde auf ein Nebengleis gefahren, wo die Spezialkräfte den Gegenstand untersuchen.

Es wurde ein Verdachtsfall ausgeschlossen. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen dauern an. Die Bundespolizei bestätigte, dass der Ulmer Hauptbahnhof wieder für den Zugverkehr freigegeben wurde.

Zuvor war es zu erheblichen Verspätungen und Zugausfällen gekommen. Bis sich der Bahnverkehr wieder normalisiert, kann es allerdings noch dauern





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