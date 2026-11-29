Etliche Polizeibeamte umstellen nach dem Spiel gegen St. Pauli den Block von Dynamo Dresden. Bei der Razzia geht es um schwerwiegende Vorwürfe gegen Ultras.

Etliche Polizeibeamte umstellen nach dem Spiel gegen St. Pauli den Block von Dynamo Dresden. Bei der Razzia geht es um schwerwiegende Vorwürfe gegen Ultras. Schwerwiegende Vorwürfe gegen Dynamo-Ultras haben in Dresden zu einem in dieser Form beispiellosen Polizeieinsatz geführt.

Die Behörden ermitteln wegen des Verdachts der Bildung beziehungsweise der mitgliedschaftlichen Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, wie sie nach dem ungewöhnlichen Einsatz mit insgesamt 1000 Polizeibeamten mitteilten. Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken.

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Ein Großaufgebot mit Beamten aus mehreren Bundesländern umstellte nach dem Zweitliga-Spiel von Dynamo Dresden gegen den FC St. Pauli am Samstag den vornehmlich mit Mitgliedern der Gruppierung „Ultras Dynamo“ besetzten K-Block des Dresdner Stadions. Einsatzkräfte durchsuchten zudem etwa 30 Objekte, neben Wohnungen und Gebäuden in Dresden „sowie punktuell an anderen Orten im Freistaat Sachsen“ auch das Clubhaus der „Ultras Dynamo“ und einen Container hinter dem K-Block des Stadions.