Ein Keller hat am Donnerstagabend in Remscheid gebrannt - der Verdacht: Jugendliche hatten vorher gezündelt.

Ein Kellerbrand hat am Donnerstagabend einen größeren Feuerwehreinsatz im Remscheider Stadtteil Kremenholl ausgelöst - der Verdacht: Jugendliche hatten vorher gezündelt. Gegen 18 Uhr wurden zahlreiche Einsatzkräfte zu einem Mehrfamilienhaus alarmiert.

Bereits beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte hatte der Rettungsdienst das Gebäude vollständig geräumt. Schnell wurde klar: Die Lage ist ernst. Ein Kellerraum stand bereits in Vollbrand. Dichter Rauch drohte sich im Gebäude auszubreiten und die Bewohner zu gefährden.

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Die Feuerwehr fing sofort an zu löschen. Auch ein Belüftungsgerät wurde eingesetzt, um den Rauch aus dem Gebäude zu entfernen und eine weitere Ausbreitung in den Hausflur sowie angrenzende Bereiche zu verhindern. Für die Bewohner gab es nach dem Vorfall Entwarnung: Verletzt wurde niemand. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet und alle Bewohnerinnen und Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. 19 Bewohner sind in dem Haus gemeldet.