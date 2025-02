Großeinsatz der Polizei in Stelle: Mann nach Anschlagsdrohung festgenommen

Nach einer Anschlagsdrohung in Hessen hat die Polizei am Mittwochnachmittag einen 30-jährigen Mann in Stelle (Kreis Harburg) festgenommen. Spezialkräfte des SEK durchsuchten die Wohnung des Mannes und sicherten eine Softairpistole, ein Messer und verschiedene Schriftstücke. Die Dokumente werden nun vom Fachkommissariat für Staatsschutzdelikte untersucht.

Bei einem Großeinsatz der Polizei haben Spezialkräfte am Mittwochnachmittag in Stelle (Landkreis Harburg) einen Mann nach einer mutmaßlichen Anschlagsdrohung festgenommen. Nach Angaben der Polizei inspektion Harburg war der Hinweis auf die Bedrohung in der Nacht zuvor bei einer Polizei station in Hessen eingegangen. Intensive Ermittlungen führten die Beamten zu einem 30-jährigen Tatverdächtigen, der sich in einer Wohnung im Bardenweg aufhielt.

Das zuständige Amtsgericht erließ daraufhin einen Durchsuchungsbeschluss. Am Nachmittag rückte das Spezialeinsatzkommando (SEK) an. Die schwer bewaffneten Beamten positionierten sich rund um das Wohnhaus. Ein Beamter sicherte die Aktion vom Dach eines Transporters aus. Für den Zugriff sperrten die Einsatzkräfte den Bardenweg und eine angrenzende Straße ab. Die Festnahme des Mannes, der eigentlich in Nordrhein-Westfalen gemeldet ist, erfolgte gegen 16.40 Uhr. Anwohner berichteten von einem lauten Knallgeräusch während des Zugriffs. In der Wohnung trafen die Beamten einen weiteren Mann an, den sie zur Befragung mit auf die Dienststelle nahmen. Bei der Durchsuchung stellten die Einsatzkräfte eine Softairpistole, ein Messer und verschiedene Schriftstücke sicher. Das Fachkommissariat für Staatsschutzdelikte untersucht nun die aufgefundenen Dokumente. Gegen den 30-Jährigen läuft ein Strafverfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten





mopo / 🏆 75. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Anschlagsdrohung Polizei SEK Durchsuchung Festnahme

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Polizei sucht nach tatverdächtigen Zwei-Meter-Mann nach sexueller Belästigung einer 16-JährigenEine 16-jährige Jugendliche wurde in Hamburg in einem Einkaufszentrum-Parkhaus sexuell belästigt. Die Polizei sucht nach einem etwa zwei Meter großen Mann mit Tattoos.

Weiterlesen »

Mann im Kreis Gütersloh seit einer Woche vermisst: Polizei bittet um HilfeDer Mann wurde zuletzt am Donnerstag in Rietberg gesehen. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei entgegen: Tel. 05241 8690.

Weiterlesen »

Mann nach Raub auf einem Auge erblindet – Polizei nimmt einen der Täter festEin Raubüberfall auf einen Mann, der sich im Dezember des vergangenen Jahres in Tonndorf ereignete, konnte von der Polizei aufgeklärt werden. Das Opfer

Weiterlesen »

Polizei eilt zu Gastro-Laden in Kölner Hbf – Mann rastet ausAm Dienstagabend (14. Januar) kam es im Kölner Hauptbahnhof zu einem größeren Einsatz für die Bundespolizei.

Weiterlesen »

Polizei Köln: Mann bedroht nach Abfuhr zwei Frauen mit WaffeSchock für zwei junge Frauen am Mediapark in Köln: Als sie einem unbekannten Mann eine Abfuhr erteilten, drehte der offenbar durch.

Weiterlesen »

Nürnberg: Polizei attackiert, als sie hilflos erscheinenden Mann helfen wollteEin 48-jähriger Mann in Nürnberg attackierte Polizisten, als diese ihm helfen wollten. Die Beamten waren auf einen Hilflosen gerufen worden, der sich eigenartig verhielt. Der Vorfall endete mit dem Einsatz von weiteren Streifenbesatzungen und einem Haftantrag gegen den Angreifer.

Weiterlesen »