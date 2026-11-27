Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit überprüft Kellner und Küchenpersonal in Kölner Restaurants. Auch Kioske sind Fokus.

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls überprüft im Rahmen einer Aktionswoche zurzeit verstärkt Unternehmen und Arbeitnehmer. Auch in Köln und Umgebung gibt es seit Beginn dieser Woche verschärfte Kontrollen.

Ein Dutzend Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit sind zu Fuß im Kölner Stadtteil Kalk unterwegs zur ihrem nächsten Einsatzort. Auf der Kalker Hauptstraße drehen sich Passanten um, wundern sich über die Frauen und Männer in den dunkelblauen Uniformen. Die Beamten öffnen die Tür eines Restaurants, gehen direkt auf das Personal hinter der Theke zu, eine kleine Gruppe macht sich auf den Weg in die Küche. Die Leiterin des Einsatztrupps fragt nach dem Geschäftsführer des Restaurants.

Advertisement

Advertisement

Die Zollbeamten zücken Notizblöcke, notieren Name, lassen sich Personalausweise zeigen und fragen nach Sozialversicherungsnummern.