In Bergheim wurde eine Weltkriegsbombe bei Gartenarbeiten entdeckt. Die Entschärfung erfolgt am Donnerstag nach einer Evakuierung des Umkreises.

In der Bergheimer Innenstadt ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Diese wird am Donnerstag entschärft. Bombenfund in Bergheim: In der Innenstadt ist am frühen Mittwochabend eine Weltkriegsbombe bei Gartenarbeiten an einem Privathaus gefunden worden. Um 18.55 Uhr wurde der Krisenstab durch Bürgermeister Volker Mießeler einberufen. Wie die Stadt am Abend bekannt gab, handelt es sich um eine amerikanische Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Sie enthält circa 150 Kilogramm Sprengstoff und zwei Zünder, die vor Ort entschärft werden müssen.

Durch die Baggerarbeiten sei die Bombe senkrecht nach unten gedrückt, sodass die Zünder nach unten zeige und zunächst freigelegt werden müsse, heißt es. Der Kampfmittelräumdienst wird die Bombe am Donnerstagvormittag entschärfen. Die Entschärfung soll zwischen 11 und 11.30 Uhr eingeleitet werden.

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Voraussetzung ist, dass die Evakuierungsmaßnahmen abgeschlossen sind. Es wurde ein Evakuierungsradius von 300 Meter um die Fundstelle festgelegt, rund 1600 Anwohner sind betroffen. Aus einem Altenheim mussten mehrere bettlägrige Bewohner ins Bergheimer Krankenhaus transportiert werden. Seit circa 9 Uhr sind die Straßen und der Bahnhof gesperrt.