Großeinsatz in Berlin: Polizei durchsucht zehn Objekte aufgrund von schwere räuberischer Erpressung

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft haben in Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt einen Großeinsatz durchgeführt. Mindestens zehn Objekte wurden durchsucht, 200 Beamte waren im Einsatz. Der Vorwurf lautet auf schwere räuberische Erpressung in der türkischen Community.

Großeinsatz der Polizei und Staatsanwaltschaft in Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Mindestens zehn Objekte wurden durchsucht, 200 Beamte im Einsatz. Der Vorwurf lautet auf schwere räuberische Erpressung in der türkischen Community.

Geschäftsinhaber, Friseure und Umzugsunternehmen wurden bedroht. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft bestätigte die Durchsuchungen. Die Ermittler schweigen bislang über die Details. Mutmaßlich wurden junge Männer, die als 'Shooter' tätig sind, untergebracht.

Diese Personen übernehmen gegen Bezahlung Aufträge, um auf Menschen oder Objekte zu schießen. Die 'Shooter' kommen gewöhnlich mit dem Flugzeug nach Berlin, attackieren die Opfer und tauchen ab, bevor die Polizei ihre Identität klären kann. Die Auftraggeber sitzen entweder im Ausland oder werden von Teilen der hier ansässigen OK-Strukturen erteilt. In der jetzt durchsuchten Wohnung in der Kreuzbergstraße waren oft mehr als fünf junge Männer, die laut Nachbarn sehr laut gefeiert haben.

Keiner der jungen Männer schien älter als 20 Jahre, mutmaßlich sprachen sie einen ungewöhnlichen kurdischen Dialekt. Außerdem wurde ein Café an der Schwedenstraße in Wedding von der Polizei gestürmt. In Brandenburg gab es einen Zugriff, bei dem es zu einem Zwischenfall kam. Zielperson war ein Mitglied einer polizeibekannten Großfamilie.

Als das Brandenburger SEK das Objekt in Blankenfelde-Mahlow stürmte, soll ein Hund auf die Beamten losgerannt sein. Der Mann, Mitglied einer polizeibekannten Großfamilie, soll bei dem SEK-Zugriff in Blankenfelde-Mahlow verletzt worden sein. Der Besitzer B.C. soll dabei in die Schusslinie der Elite-Beamten gekommen sein und wurde mutmaßlich verletzt





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