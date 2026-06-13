Großeinsatz nach Pfefferspray-Angriff auf 90er-Party im Rhein-Erft-Kreis

Ein alkoholisierter Mann hat am Freitagabend gegen 23 Uhr auf einer 90er-Party in Elsdorf, einem Ortsteil des Rhein-Erft-Kreises, völlig grundlos gegen die Menschenmenge Pfefferspray gestreut. Dies hat zu einem Massenanfall von Verletzten (MANV) geführt, bei dem 27 Gäste Atemwegs- und Augenreizungen erlitten haben. Sechs der Betroffenen mussten in umliegende Kliniken eingeliefert werden. Die Polizei und die Einsatzkräfte aus dem gesamten Kreisgebiet rückten an, um den mutmaßlichen Reizgas-Angreifer in Gewahrsam zu nehmen.

Großeinsatz auf der größten 90er-Party im Rhein-Erft-Kreis . 3000 Gäste wollten zur Musik von Haddaway, DJ Bobo, Snap & Co. feiern. Doch plötzlich bekamen viele von ihnen keine Luft mehr.

Überall Hustenattacken und tränende Augen! Die riesige Open-Air-Sause "We love the 90s" war am Freitagabend auf dem Parkplatz der Festhalle von Elsdorf in vollem Gange. Der Regen war abgezogen, die Besucher tranken Cocktails, tanzten und sangen bei Party-Hits mit. Dann kippte plötzlich die Stimmung.

Pfefferspray-Angreifer war betrunken Laut ersten Informationen hatte ein alkoholisierter Mann völlig grundlos gegen 23 Uhr Pfefferspray in die Menschenmenge gesprüht. Ein Massenanfall von Verletzten (MANV) wurde ausgelöst – ein Stichwort, bei dem besonders vielealarmiert werden. Einsatzkräfte aus dem gesamten Kreisgebiet rückten in der 20.000-Einwohner-Stadt westlich von Köln an. Auch die Polizei untersuchte das Gelände. 27 Gäste hatten Atemwegs- und Augenreizungen erlitten, sechs der betroffenen 90er-Fans mussten in umliegende Kliniken eingeliefert werden.

Die Beamten nahmen den mutmaßlichen Reizgas-Angreifer zunächst in Gewahrsam. Zum Stand der Ermittlungen gab es am Samstagmorgen noch keine Details von de





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