Hacker nutzen Optimizely-Plattform für Angriffe auf BBC und Ikea. 178 Sites kompromittiert, Finanzdaten gestohlen.

Von der BBC über Ikea bis zu Air France: Fast 200 wichtige Websites sind laut Medienberichten Ziel von Cyberangriff en geworden. Mit den Attacken sollten Finanzdaten gestohlen und Apple-Geräte infiziert werden, berichtete am Dienstag unter anderem das Fachmagazin "Cyber News". Die Hacker hätten unter anderem versucht, Kreditkartendaten und Kryptowährungen der Nutzer zu stehlen. Insgesamt waren den Angaben zufolge etwa 178 Websites betroffen. Konkret hätten die Hacker einen manipulierten JavaScript-Code in Tools eingeschleust, die von Optimizely bereitgestellt werden - einer von großen Unternehmen genutzten digitalen Plattform, mit der das Online-Angebot an Nutzer individuell angepasst wird. Neben dem Diebstahl von Finanzdaten hätten die Hacker auch versucht, Schadcode s auf

Optimizely teilte in einer Stellungnahme mit, es habe einen Sicherheitsvorfall identifiziert und eingedämmt. "Die Schwachstelle wurde blockiert, der eingeschleuste Code entfernt und die betroffenen Kunden wurden direkt kontaktiert", erklärte das Unternehmen im Onlinedienst X.

Also read Cyberangriff auf BundID: Hacker scheiterten am System

Ausmaß des Sicherheitsvorfalls bei Optimizely

Der Umfang der Kompromittierung ist erheblich, da Optimizely als zentraler Dienstleister für viele namhafte internationale Marken agiert. Durch die Integration in die Infrastruktur dieser Unternehmen erreichten die Angreifer ein breites Publikum. Die Plattform dient dazu, digitale Erlebnisse personalisiert darzustellen, was den Angriffsweg über manipulierten JavaScript-Code besonders effektiv machte. Jeder Nutzer, der die betroffenen Seiten aufruft, potenziell mit dem schädlichen Code interagiert.

Gezielte Zielgruppe und gestohlene Daten

Die primäre Motivation der Angreifer liegt klar im finanziellen Gewinn. Neben dem Diebstahl von Kreditkartendaten zielten die Attacken speziell auf Kryptowährungen ab. Dies deutet auf eine professionelle und gut organisierte Gruppe hin, die sich auf moderne Zahlungsmethoden spezialisiert hat. Die Infektion von Apple-Geräten stellt eine zusätzliche Gefahr dar, die über den reinen Diebstahl hinausgeht und Langzeitschäden verursachen könnte.

Advertisement

Reaktion von Optimizely und betroffenen Kunden

Die schnelle Reaktion von Optimizely zeigt die Dringlichkeit der Lage. Das Unternehmen bestätigte den Vorfall öffentlich und beschrieb die ergriffenen Maßnahmen als umfassend. Die Blockierung der Schwachstelle war der erste Schritt, um weitere Infektionen zu verhindern. Die Entfernung des eingeschleusten Codes war notwendig, um die Integrität der betroffenen Websites wiederherzustellen.

Strategische Bedeutung der Optimizely-Plattform

Die Wahl von Optimizely als Einfallstor ist strategisch klug, da die Plattform weit verbreitet ist. Große Unternehmen nutzen sie, um ihre Online-Angebote zu optimieren. Ein Angriff hier erreicht nicht nur eine Seite, sondern viele gleichzeitig. Dies erhöht die Reichweite der schädlichen Aktionen erheblich und macht die Bedrohung zu einer systemischen Gefahr.

Ausblick auf weitere Untersuchungen

Es bleibt abzuwarten, welche weiteren Konsequenzen aus den Angriffen resultieren werden. Die direkte Kontaktaufnahme mit betroffenen Kunden ist ein wichtiger Schritt zur Transparenz. Die Frage, ob tatsächlich Daten gestohlen wurden, ist kritisch. Die Industrie wird die Entwicklung genau beobachten, um ähnliche Lücken in der Zukunft zu schließen.