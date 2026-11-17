Hacker haben durch eine Sicherheitslücke bei der Plattform Reservision massenhaft Gästedaten gestohlen. Betroffen sind bekannte Adressen wie Tim Raue und Borchardt. Kunden erhalten jetzt betrügerische E-Mails.

Ein erheblicher Cyberangriff auf die deutsche Hotellerie und Gastronomie hat sich als größer herausgestellt als zunächst angenommen. Zwischen dem 8. und 9. November drangen unbekannte Angreifer in die IT-Systeme der Reservierungsplattform Reservision ein. Dabei schafften es die Täter, über das Kundenkonto eines Betriebs Zugang zu erhalten und anschließend Daten massenhaft abzurufen. Die Plattform wurde daraufhin aus Sicherheitsgründen umgehend abgeschaltet, doch die Folgen des Einbruchs sind für viele Gäste bereits spürbar.

Umfang des Datenlecks und Betroffene

Die betroffenen Betriebe zählen zu den renommiertesten Adressen der deutschen Kulinarik. Das Berliner Zwei-Sterne-Restaurant Tim Raue hat seine Kunden öffentlich gewarnt und klar gestellt, dass die aktuellen Nachrichten nicht von ihnen stammen. Auch das Berliner Promi-Lokal Borchardt und Käfers Gut Kaltenbrunn am Tegernsee gehören zu den direkten Opfern derAttacke. Dutzende weitere Restaurants in ganz Deutschland sind ebenfalls betroffen. Ein Sprecher des Unternehmens gab an, dass die genaue Menge der abgeflossenen Daten derzeit nicht bestimmt werden kann. Ein externer Dienstleister arbeitet aktuell daran, den Umfang des Schadens zu analysieren.

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Methodik der Hacker und Datenmissbrauch

Eine spezifische Sicherheitslücke ermöglichte es dem Angreifer, nicht nur die Daten eines einzelnen Hotels, sondern auch anderer Gaststätten abzurufen. Die gestohlenen Informationen umfassen wahrscheinlich Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Firmenangaben. Hinzu kommen detaillierte Reservierungsdaten wie Datum, Uhrzeit und Personenzahl. Besonders kritisch ist, dass möglicherweise auch sensible Angaben zu Allergien und Unverträglichkeiten gestohlen wurden. Die Täter nutzen diese vertraulichen Informationen, um hochgradig personalisierte Betrugsmails zu versenden, die täuschend echt wirken.

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Art der Betrugsversuche und Warnungen

In den zugesandten Nachrichten wird behauptet, eine Reservierung müsse dringend bestätigt oder bezahlt werden. Teilweise drohen die Absender mit der sofortigen Stornierung des Tisches, wenn nicht sofort gehandelt wird. Über einen mitgelieferten Link sollen Gäste angeblich offene Rechnungen begleichen oder ihre Kreditkartendaten auf einer gefälschten Internetseite eingeben. Das Restaurant Bachmair Weissach hat besonders eindringlich gewarnt. Die Warnung lautete, dass eine bekannte Absenderadresse und zutreffende Reservierungsangaben keinen sicheren Beleg für die Echtheit einer Nachricht sind. Bei mehreren Hotels wurden zudem Zugangsdaten für den E-Mail-Versand missbraucht.

Konsequenzen und nächste Schritte für Kunden

Gäste sollten dringend keine verdächtigen Links oder Anhänge öffnen und auf keine Eingabe persönlicher Daten oder Zahlungsinformationen reagieren. Im Zweifel ist der direkte Kontakt mit dem Betrieb der sicherste Weg. Wer bereits Daten übermittelt oder Geld gezahlt hat, sollte sofort seine Bank informieren und die betroffene Karte sperren lassen. Das eigene Konto ist sorgfältig auf unberechtigte Abbuchungen zu prüfen. Die Plattform arbeitet mit der Polizei zusammen und hat Strafanzeige gestellt. Wer genau hinter der Attacke steckt, ist bisher noch nicht bekannt.