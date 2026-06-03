Großer Drogenfund in Wilhelmshaven: 8 Tonnen Kokain entdeckt

Die Zollbeamten haben in einem Container acht Tonnen Kokain entdeckt, die in einem Frachtschiff von Sierra Leone nach Libyen transportiert wurden. Der Wert der Drogen wird auf 500 Millionen Euro geschätzt.

Die Zoll beamten haben in einem Container acht Tonnen Kokain entdeckt, die in einem Frachtschiff von Sierra Leone nach Libyen transportiert wurden. Der Wert der Drogen wird auf 500 Millionen Euro geschätzt.

Die Ermittler glauben, dass zwei Männer den Transport der Drogen organisiert haben und sie in Untersuchungshaft sitzen. Das Frachtschiff sollte offiziell mit Kakaobohnen beladen sein, aber bei der Kontrolle fielen Unregelmäßigkeiten auf und die Beamten fanden über 400 mit schwarzer Folie umwickelte Pakete, in denen sich rund 20 hart gepresste Kokainblöcke befanden. Bevor das Schiff weiter nach Barcelona fuhr, wurde das Kokain in Deutschland vernichtet. Der Fund in Wilhelmshaven zeigt, dass kleinere Häfen für Drogenschmuggler immer interessanter werden.

Die Banden reagieren damit auf den erhöhten Druck des Zolls in den großen Seehäfen und stellen Ausweichbewegungen auf kleinere und mittlere Seehäfen fest





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