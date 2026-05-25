Großer EU‑Subventionsbetrug in Griechenland: Polizei zerschlägt kriminelles Netzwerk

Polizei auf Kreta nimmt zwanzig Verdächtige fest, die seit 2019 illegale Agrarsubventionen im Wert von über drei Millionen Euro erschlichen haben. Der Skandal löst politische Turbulenzen und neue EU‑Kontrollen aus.

Ein weitreichender Betrugsskandal erschüttert die griechische Landwirtschaft: Ein kriminelles Netzwerk aus Buchhaltern, Staatsbediensteten und einflussreichen Politik ern hat über mehrere Jahre hinweg EU‑Agrarsubventionen in Millionenhöhe ergaunert.

Polizeibeamte auf Kreta nahmen am vergangenen Mittwoch zwanzig mutmaßliche Täter fest und erklärten damit die Zerschlagung einer organisierten Bande, die seit 2019 systematisch falsche Flächenangaben von Landwirten bearbeitet hat, um illegale Fördermittel zu erhalten. Die Ermittlungen ergaben, dass die beiden führenden Buchhalter zusammen mit mehreren Behördenvertretern den Landwirten halfen, ihre Anbauflächen zu manipulieren, sodass die Anträge bei der Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union (GAP) überhöhte Beträge generierten.

Das Netzwerk soll nach eigenen Angaben mehr als drei Millionen Euro aus den Subventionen herausgeschöpft haben.



Der Fall reiht sich in eine bereits eskalierende Reihe von Korruptionsvorwürfen gegen die griechische Regierung ein. Noch im vergangenen Monat wurde das Parlament von Athen die Immunität von dreizehn Abgeordneten der regierenden Nea Dimokratia aufgehoben, um strafrechtliche Ermittlungen wegen mutmaßlicher Subventionsbetrügereien zu ermöglichen. Die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) führt bereits seit längerer Zeit intensive Untersuchungen zu Verstößen gegen die finanziellen Interessen der EU in Griechenland.

Im Vorjahr hatten die europäischen Ankläger bereits Dutzende griechische Viehzüchter beschuldigt, den Besitz von Weideland vorzutäuschen, um sich unrechtmäßig Millionen von EU‑Mitteln zu sichern – ein Vorgang, bei dem ebenfalls Staatsbedienstete und Mitglieder konservativer Parteien als Mittelsmänner fungierten.



Die politischen Konsequenzen des Skandals sind gravierend. Neben zahlreichen, bislang ergebnislosen parlamentarischen Untersuchungsausschüssen haben bereits mehrere Minister ihre Ämter niedergelegt, und die Opposition fordert seit Wochen vorgezogene Neuwahlen, um das Vertrauen in die Regierungsführung wiederherzustellen.

Die nächste reguläre Parlamentswahl ist für das Frühjahr 2027 angesetzt, doch die aktuelle Krise könnte den Zeitplan und die politische Landschaft grundlegend verändern. Die EU hat angekündigt, die Kontrollen für die Vergabe von Agrarsubventionen zu verstärken und engere Kooperation mit nationalen Behörden zu etablieren, um zukünftige Missbrauchsformen zu verhindern. Die jüngsten Festnahmen verdeutlichen die Dringlichkeit umfassender Reformen im Subventionssystem und zeigen, dass die europäischen Institutionen bereit sind, konsequent gegen Korruption und Geldwäsche vorzugehen





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