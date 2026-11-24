Jede dritte Familie in Bremen bekommt keinen Kita-Platz, jede sechste in Niedersachsen. Und das, obwohl weniger Kinder geboren werden. Im bundesweiten Ländervergleich gibt es große Unterschiede.

Jede dritte Familie in Bremen bekommt keinen Kita-Platz, jede sechste in Niedersachsen. Und das, obwohl weniger Kinder geboren werden. Im bundesweiten Ländervergleich gibt es große Unterschiede.

Hannover/Bremen - Trotz sinkender Geburtenzahlen finden viele Eltern weiterhin für ihre Kleinkinder keinen Kita-Platz. In Niedersachsen erhalten 17 Prozent der Kinder zwischen ein und unter drei Jahren keinen Kita-Platz, obwohl ihre Eltern einen Bedarf an frühkindlicher Bildung und Betreuung haben. In Bremen sind es sogar 31 Prozent, damit ist die Hansestadt bundesweit Schlusslicht. Darauf weisen das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung und das Deutsche Jugendinstitut hin.

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Rund jede sechste Familie bekommt in Niedersachsen keinen Kita-Platz. Am stärksten betroffen sind armutsgefährdete Familien , gefolgt von Familien mit Migrationshintergrund und Familien ohne akademischen Abschluss . Vor allem die Kinder, die aus bildungsökonomischer Sicht besonders von einem Kita-Besuch profitieren würden, bekommen also häufiger keinen Platz. In Bremen findet jede dritte Familie keinen Kita-Platz.

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Am stärksten betroffen sind Familien, in denen überwiegend kein Deutsch gesprochen wird , gefolgt von armutsgefährdeten Familien und Familien ohne akademischen Abschluss . In Deutschland insgesamt erhalten 19 Prozent der Kinder trotz Bedarf keinen Kita-Platz. Somit liegt Bremen deutlich über dem bundesweiten Wert, Niedersachsen etwa auf bundesweitem Niveau. Nur sechs Prozent der Familien in ostdeutschen Bundesländern dagegen bekommen demnach keinen Platz für ein- und zweijährige Kinder, obwohl Bedarf besteht.

In Westdeutschland sind es im Schnitt 18 Prozent. Die Zahl der Geburten sei zwischen 2021 und 2025 bundesweit um fast ein Fünftel gesunken, der Bedarf der Eltern an Angeboten der Kindertagesbetreuung für Ein- und Zweijährige sei aber weiterhin nicht gedeckt, heißt es in einer BiB-Mitteilung. Verwiesen wird auf ein neues "Kita-Gap-Portal". Dieses zeigt auf Basis von Elternbefragungen die Betreuungslücke in Deutschland und den einzelnen Ländern.