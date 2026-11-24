Die Polizei bestätigt einen laufenden Einsatz an der Bismarckschule in Memmingen. Es handelt sich um eine Bedrohung, die Grundschule im Gebäude wendet sich an die Eltern.

Großer Polizei einsatz an Memminger Schule – „telefonisch eingegangene Bedrohung “ Die Polizei bestätigt einen laufenden Einsatz an der Bismarckschule in Memmingen. Es handelt sich um eine Bedrohung, die Grundschule im Gebäude wendet sich an die Eltern.ist die Polizei aktuell mit einem größeren Aufgebot in der Stadtmitte im Einsatz.

„Derzeit läuft aufgrund einer telefonisch eingegangen Bedrohung ein größerer Polizeieinsatz an der Bismarckschule“, teilte Polizeisprecher Johannes Stoll auf Nachfrage dermit. Nach derzeitigem Kenntnisstand bestehe allerdings keine Gefahr für Schülerinnen und Schüler im Gebäude. Das Gebiet um die Bismarck-Hauptschule und die Elsbethen-Grundschule, die räumlich miteinander verbunden sind, ist aktuell abgesperrt. Eltern berichten von Kindern, die das Gebäude nicht verlassen dürfen.

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Bei Augenzeugen vor Ort ist bezüglich der Drohung immer wieder von einer Bombendrohung zu hören. Die Elsbethenschule wandte sich per Mail an die Eltern der Kinder.

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„Aktuell muss eine Situation vor Ort geklärt werden, die vor allem die Bismarkschule betrifft. Bitte sehen Sie solange davon ab, zur Schule zu kommen oder in der Schule anzurufen“, erklärte der stellvertretende Schulleiter Patrick Richter: „Wir melden uns, sobald wir etwas Neues wissen. Allen Kindern und Lehrkräften geht es gut! “