Câmara startet beim Großen Preis von Katar von Platz 18. Die Strafe wegen der Behinderung von Gabriel Bortoleto trifft auch Haas im WM-Kampf.

Der Haas -Pilot Câmara muss beim Großen Preis von Katar von Position 18 starten. Die Rennschiedsrichter haben den Brasilianer nach dem Qualifying mit einer Startplatzstrafe belegt, die ihn von Position 15 um drei Plätze nach hinten versetzt. Das Rennen in der Wüste beginnt um 17 Uhr und wird auf Sky übertragen. Câmara geht dort erst zum dritten Mal in der Königsklasse des Motorsports an den Start.

Auslöser der Strafe ist eine Szene aus dem zweiten Abschnitt des Zeitfahrens. Als Câmara wieder in Richtung Boxengasse fuhr, behinderte er den Audi-Piloten Gabriel Bortoleto, der 22 Jahre alt ist und ebenfalls aus Brasilien stammt. Die Rennschiedsrichter stuften den Vorgang als klaren Fall von unnötiger Behinderung ein und verhängten die Standardstrafe.

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Wie die Behinderung das Qualifying von Gabriel Bortoleto beeinflusste

Bortoleto musste nach Angaben der Rennschiedsrichter von der Ideallinie abweichen und verlor dadurch wertvolle Zeit. Die Telemetrie des Audi mit der Startnummer 5 zeigte laut den Stewards, dass dessen Fahrer bei der Einfahrt in Kurve 16 das Heck des Autos verlor. Zusätzlich musste er weniger Gas geben, wodurch seine Geschwindigkeit nach dem Verlassen der Kurve geringer ausfiel.

Unklar bleibt, ob Haas den Jungpiloten per Funk vor dem heranfahrenden Audi gewarnt hatte. Die Stewards argumentierten jedoch, dass Câmara den Audi auch ohne Funkhinweis im Rückspiegel hätte sehen müssen. Genau diese Begründung führte am Ende zur Entscheidung, die Strafe auszusprechen.

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Haas kämpft gegen Audi um Rang sieben in der Konstrukteurs-WM

Die Strafe trifft nicht nur Câmara persönlich, sondern auch den Rennstall Haas. Das Team kämpft noch um Rang sieben in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft, und zwar ausgerechnet gegen Audi. Vor dem vorletzten Saisonrennen trennen beide Teams in der Wertung nur drei Punkte.

Die Platzierung hat auch finanzielle Folgen. Laut Bericht beträgt der Unterschied zwischen den beiden Teams neun Millionen Euro. Wer in der Konstrukteurs-WM höher steht, erhält mehr Geld, sodass jeder Platz im Endklassement direkt ins Gewicht fällt.

Nico Hülkenberg profitiert von der Strafe gegen Haas

Nico Hülkenberg, 38 Jahre alt, profitiert von der Entscheidung der Rennschiedsrichter. Der Deutsche startet nun nicht mehr als 16., sondern als 15. ins Rennen. Doppelt bitter ist diese Entwicklung für Haas, weil mit Hülkenberg ausgerechnet ein Audi-Pilot zu den Nutznießern gehört. Hülkenberg fuhr zuvor für den Rennstall Haas, bevor er zu Audi wechselte.

Warum Audi möglicherweise keinen siebten Platz anstrebt

Ob Audi überhaupt Siebter werden möchte, ist laut Bericht fraglich. Der Grund liegt im Reglement: Je schlechter ein Rennstall in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft abschneidet, desto mehr Entwicklungszeit wird ihm erlaubt. Die VW-Tochter Audi ist mit Partnern wie dem katarischen Investmentfonds QIA finanziell gut aufgestellt.

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Deshalb könnte sich der achte Platz für den Rennstall lohnen, der erst seit dieser Saison an den Start geht. Entscheidend bleibt, dass die Punkte im Duell zwischen Audi und Haas vor dem vorletzten Saisonrennen eng beieinanderliegen. Schon ein einzelner Platz im Rennen kann daher die Ausgangslage beider Teams verändern.