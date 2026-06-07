Großer Preis von Monaco 2026: RTL und Nitro übertragen Qualifying und Rennen live im Free-TV

Zum ersten Mal in der Saison 2026 zeigen RTL und Nitro das Qualifying und das Rennen des Formel-1-Grand-Prix von Monaco live im Free-TV. Die kompletten Übertragungen sind zudem im Livestream auf RTL+ verfügbar. Sky bleibt mit dem kompletten Rennwochenende im Pay-TV vertreten. Nach dem überraschenden Sieg von Kimi Antonelli in Montreal steht der sechste Saisonlauf in Monaco an, der aufgrund der Absagen in Bahrain und Saudi-Arabien besondere Aufmerksamkeit erhält.

Wer behält in den Gassen von Monaco die Übersicht? Mit dem Grand Prix von Monaco steht das sechste Formel-1-Rennen der Saison 2026 auf dem Programm, und die engen Straßen des Fürstentums stehen für ein besonderes Spektakel.

Zum ersten Mal in dieser Rennsaison übertragen RTL und Nitro das Qualifying und das Rennen live im Free-TV sowie im Livestream auf RTL+. Auf Sky seht ihr wie gewohnt das komplette Rennwochenende. Hier haben wir alle Infos für euch! Das Rennen in Montreal, Kanada, endete mit einem überraschenden Sieg von Kimi Antonelli, der sich in einem intensiven Duell mit seinem Mercedes-Teamkollegen George Russell behauptete, bis Russell aufgrund eines technischen Defekts aufgeben musste.

Damit baute Antonelli seine Führung in der Fahrerwertung weiter aus. Nach der Absage der Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien folgt nun der traditionsreiche Große Preis von Monaco als sechster Saisonlauf. Der Rennsonntag ist auf den 7. Juni 2026 um 15 Uhr deutscher Zeit terminiert, und RTL kehrt als Free-TV-Partner zurück.

Das Renndebüt auf dem engen Stadtkurs geben die Top-Piloten wie Lando Norris, Max Verstappen, Oscar Piastri und Kimi Antonelli am Freitag, 5. Juni 2026, mit dem Ersten Freien Training um 13.30 Uhr. Das Zweite Freie Training folgt am selben Tag um 17 Uhr.

Zudem gibt es wie üblich ein Sprintrennen, das Qualifying und die Pressekonferenzen, die alle live übertragen werden. Die umfassenden Übertragungsrechte für die Formel-1-Saison 2026 liegen weiterhin bei Sky, das das gesamte Rennwochenende in Monaco im Pay-TV auf Sky Sport zeigt - inklusive aller Sessionen, Hintergrundberichte und Interviews. Parallel dazu sichert sich RTL mit Nitro ein Free-TV-Format: Qualifying und das Hauptrennen werden live bei RTL und Nitro sowie im Livestream auf RTL+ zu sehen sein.

Diese Doppelstrategie unterstreicht die anhaltende Popularität der Königsklasse des Motorsports im deutschen Fernsehen. Der Circuit de Monaco, erstmals 1950 im WM-Kalender, zählt zu den anspruchsvollsten und prestigeträchtigsten Strecken der Welt. Die Piloten navigieren durch die engen Gassen des Fürstentums, wo Überholmanöver selten sind und jeder Fehler bitter bestraft wird. Im Vorjahr gewann Lando Norris das Rennen; Rekordsieger ist mit sechs Triumphen zwischen 1987 und 1993 die Legende Ayrton Senna.

In diesem Jahr trifft die neue Generation von Stars auf diesen historischen Parcours, und die Fans dürfen sich auf ein packendes Rennwochenende freuen. Mit diversen Live-Tickern und begleitenden Formaten bleiben die Zuschauer während der Sessions stets auf dem Laufenden, erhalten Einblicke in die Technik, die Strecke und die Geschichten hinter den Kulissen. RTL hat sich in den letzten beiden Jahren als verlässlicher Free-TV-Partner für ausgewählte Formel-1-Rennen profiliert, darunter Rennen in Imola, Barcelona, Spa und Las Vegas.

Nun folgt mit Monaco ein weiteres Highlight. Die Bedeutung des Rennens als televisionäres Ereignis wird durch die Live-Übertragung in beiden Mediensystemen unterstrichen - eine Strategie, die Reichweite und Bindung bei den Zuschauern fördert. Ob im Pay-TV oder im frei empfangbaren Fernsehen, das Spektakel an der Côte d'Azur verspricht wieder einmal Motorsportgeschichte zu schreiben





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