Großer Transfer-Tag im Frauenfußball: Elisa Senß wechselt von Eintracht Frankfurt zu Real Madrid, Jella Veit und Lisanne Gräwe wechseln von Frankfurt zu Union und Wolfsburg

Elisa Senß wechselt von Eintracht Frankfurt zu Real Madrid, Jella Veit und Lisanne Gräwe wechseln von Frankfurt zu Union und Wolfsburg. Real Madrid und Wolfsburg machen Rekordtransfers.

Großer Transfer -Tag im Frauenfußball ! Gleich mehrere spektakuläre Wechsel von Spielerinnen wurden am Donnerstag verkündet. Einer davon ist sogar galaktisch. Wie BILD und SPORT BILD bereits vor zwei Wochen exklusiv enthüllt hatten, spielt DFB-Star Elisa Senß ab der kommenden Saison für Real Madrid .

Senß und die Königlichen machten den Transfer nun offiziell. Dabei schreibt Real Madrid von einer Vereinbarung mit Senß‘ Ex-Klub Eintracht Frankfurt. Nach BILD-Informationen hatte die Nationalspielerin aber ihre Ausstiegsklausel gezogen und damit die festgeschriebene Ablöse von rund 200.000 Euro aktiviert. Beachtlich ist: Senß unterschreibt bei Real einen Vertrag bis 2030.

Solch lange Laufzeiten sind im Frauenfußball sonst eher ungewöhnlich. Das zeigt aber auch die Ambitionen der Königlichen bei den Frauen. Erst 2020 gründete der Klub eine Frauenfußball-Abteilung. Jetzt will er mit spektakulären Transfers und einer starken Mannschaft den übermächtigen FC Barcelona angreifen.

Mit Torhüterin Merle Frohms und Mittelfeldspielerin Sara Däbritz spielen schon zwei ehemalige deutsche Nationalspielerinnen bei Real. Beim Wechsel von Senß begrüßten die Madrilenen den Zugang nun auf Deutsch – und schrieben auf ihren Kanälen „Hallo“ mit zwei Deutschland-Fahnen.

Zudem spielte Senß in einem Clip einen Ball so hinter die Buchstaben H-A-L-L, dass er das fehlende O symbolisierte. Auch der Wechsel einer weiteren Frankfurterin ist nun offiziell. Wie BILD und SPORT BILD ebenfalls exklusiv gemeldet hatten, unterschrieb Jella Veit beim 1. FC Union.

Die Verteidigerin, die zuletzt auch bei der Nationalmannschaft war, kommt ablösefrei aus Frankfurt nach Berlin. Denselben Weg nimmt auch Lisanne Gräwe in diesem Sommer.

"Die rasche und positive Entwicklung sowie die Ambitionen und die Fankultur bei Union haben mir sehr zugesagt. Ich freue mich sehr, ab Sommer selbst Teil dessen zu sein und möchte mit dem Verein und der Mannschaft den nächsten Schritt in meiner Entwicklung gehen", sagt Veit zu ihrem Wechsel. Auch Vizemeister Wolfsburg meldet einen spektakulären Zugang. Die dänische Nationalspielerin Cecilie Fløe Nielsen kommt für eine Rekord-Ablöse aus Neapel.

Der VfL zahlt für die Stürmerin, die Alexandra Popp (zu Dortmund) ersetzen soll, 400.000 Euro Ablöse – so viel wie noch kein deutscher Verein für eine Spielerin gezahlt hatte, um sie aus dem Ausland in die Bundesliga zu holen. Eine echte Kampfansage an Meister Bayern





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