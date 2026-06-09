Großes Heimkino-Gewinnspiel: Verwandeln Sie Ihren Garten in ein Stadion

Wir verlosen zwei exklusive Outdoor-Heimkino-Pakete mit celexon Leinwand, 4K-Projektor und Soundbar. Jetzt teilnehmen und ab 18 Jahren mitmachen!

Genießen Sie den Sommer mit einem atemberaubenden Heimkino -Erlebnis im eigenen Garten! Wir verlosen zwei exklusive Gewinnpakete, die Ihr Outdoor-Entertainment auf ein neues Level heben. Mit dabei: eine hochwertige celexon Outdoor-Leinwand, ein leistungsstarker 4K- Projektor und ein klangvoller Lautsprecher.

Ob Fußball, Filme oder Spiele - mit diesen Paketen wird jeder Abend unvergesslich. Lehnen Sie sich zurück und verwandeln Sie Ihren Garten in Ihr persönliches Stadion oder Kino. Die Teilnahme ist einfach und erfordert nur die Beantwortung einer Frage sowie das Ausfüllen des Teilnahmeformulars. Einsendeschluss ist der 11.

Juni 2026 um 23:59 Uhr. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Paket 1 besteht aus einer 120 Zoll celexon aufblasbaren Outdoor-Leinwand Professional INF, einem Hisense C2 Ultra TriChroma Projektor und einer Bluesound Pulse Cinema Mini Soundbar in Schwarz. Damit erleben Sie gestochen scharfe 4K-Bilder und satten Sound.

Paket 2 bietet eine 100 Zoll celexon Leinwand, einen Hisense C3 TriChroma Projektor und einen Dali Katch G2 Bluetooth-Lautsprecher in Schwarz. Beide Kombinationen sind leicht und tragbar, sodass Sie sie überallhin mitnehmen können. Die aufblasbaren Leinwände lassen sich schnell aufbauen und bieten eine beeindruckende Bildfläche. Die Projektoren liefern brillante Farben und hohe Helligkeit, ideal für den Einsatz im Freien.

Die Soundbars und Lautsprecher sorgen für einen vollen Klang, der die Atmosphäre perfekt abrundet. Bitte beachten Sie die Teilnahmebedingungen: Teilnahmeberechtigt sind nur registrierte BILDplus-Kunden mit einem aktiven Abonnement. Mehrfachteilnahmen sind nicht erlaubt. Mitarbeiter der Axel Springer Deutschland GmbH sowie des Partners sind ausgeschlossen.

Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. Mit der Teilnahme erklären Sie sich einverstanden, dass Ihr Name und Bild im Fall eines Gewinns veröffentlicht werden dürfen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, und eine Barauszahlung ist nicht möglich. Ihre Daten werden ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels verwendet und nach DSGVO geschützt.

Machen Sie mit und sichern Sie sich die Chance auf Ihr persönliches Outdoor-Heimkino. Viel Glück





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