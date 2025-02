Großes TV-Duell vor der Bundestagswahl 2025

Am 16. Februar kommt es zu einem hochkarätigen TV-Duell mit den vier stärksten Kanzlerkandidaten der aktuellen Umfragen. Olaf Scholz, Friedrich Merz, Alice Weidel und Robert Habeck stehen sich im direkten Vergleich gegenüber.

Am 16. Februar um 20:15 Uhr findet ein hochkarätiges TV-Duell statt, das die vier stärksten Kanzlerkandidaten der aktuellen Umfragen miteinander konfrontiert. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz stehen dabei im direkten Schlagabtausch mit Alice Weidel (AfD) und Robert Habeck (Grüne). Die Moderation übernehmen Nachrichten-Moderatorin Pinar Atalay und Moderator Günther Jauch.

Das „Quadrell“, wie das Format offiziell heißt, wurde auf Basis der aktuellen Umfrageergebnisse zusammengestellt, die die Union, AfD, SPD und Grüne an der Spitze auflisten. Vor dem „Quadrell“ treten ab 19 Uhr bereits Sahra Wagenknecht (BSW), Christian Lindner (FDP) und Gregor Gysi (Die Linke) im Rahmen eines separaten Programmes zu Wort. Das Duell-Format ist seit Jahrzehnten ein Klassiker vor der Bundestagswahl, doch in den letzten Jahren gab es Kritik an der Form, insbesondere aus politischen Lagern. Bereits beim letzten Bundestagswahlkampf zeigten öffentlich-rechtliche Sender und das Privatfernsehen TV-Dreierkämpfe („Triell“), damals zwischen Armin Laschet (CDU), Olaf Scholz (SPD) und Annalena Baerbock (Grüne). Der Wunsch nach einem breiteren Format, wie dem „Quadrell“, wurde zuletzt auch durch Unionspolitiker Merz laut. Ende Januar erklärte er gegenüber dem Medienhaus WMH, zu dem die „Westfälischen Nachrichten“ und das „Westfalen-Blatt“ gehören: „Ein direktes Aufeinandertreffen mit Alice Weidel im Fernsehen ist meine feste Absicht. Dann wird noch mal klar, dass AfD und Union nichts verbindet.“ RTL, ntv und stern luden dann zu einer Viererrunde ein und begründen dies mit den aktuellen Ereignissen nach dem tödlichen Messerangriff in Aschaffenburg.





RTL_com / 🏆 101. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Bundestag Kanzlerkandidat TV-Duell Umfragen Politik RTL Bundeskanzler Partei Deutschland

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bundestagswahl 2025: Merz will TV-Duell lieber mit Weidel als mit ScholzMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

Ludwig-Erhard-Gipfel 2025: Erstes großes Spitzentreffen nach der BundestagswahlTegernsee/München (ots) - Deutschlands Meinungsführertreffen vom 7. bis 9. Mai 2025 / Parteichefs von SPD, Grünen, FDP und CDU/CSU diskutieren nach Bundestagswahl am Tegernsee / Top-Speaker aus Politik

Weiterlesen »

TV-Duell zur Bundestagswahl 2025: Merz und Scholz im SchlagabtauschFriedrich Merz und Olaf Scholz lieferten sich im TV-Duell zur Bundestagswahl 2025 einen spannenden Schlagabtausch. Der Fokus lag auf der kontroversen Abstimmung der Union mit der AfD im Bundestag. Merz versuchte, Scholz mit einem Zitat aus dem Jahr 2023 zu kontern, in dem dieser gemeinsame Mehrheiten mit der AfD auf kommunaler Ebene als ‚künstlich problematisiert‘ bezeichnet hatte. Technisch gab es einen kleinen Moment der Spannung, als Merz ein Mikrofon verlor, doch die Diskussion konnte ohne weitere Probleme fortgesetzt werden.

Weiterlesen »

Bundestagswahl 2025: Wann das nächste TV-Duell ansteht und wer dabei istZwei Kanzlerkandidaten, vier Kanzlerkandidaten, alle Spitzenkandidaten: die wichtigsten TV-Runden zur Bundestagswahl im Überblick.

Weiterlesen »

HEUTE: taz Talk über die Bundestagswahl 2025: Geschlechterpolitik nach der BundestagswahlWie geht’s nach der Wahl weiter für Frauen und Queers? Ein taz Talk mit Judith Rahner, Geschäftsführerin des Deutschen Frauenrats.

Weiterlesen »

#FOSDEM 2025 1 & 2 Februar 2025 Brüssel :: Belgien :: 70 devrooms :: 8000+ hackers :: 1004 lectures...Im ComputerBase-Forum diskutieren technikbegeisterte Menschen über Computer, Notebooks, Smartphones, Tablets, Games etc.

Weiterlesen »